【港鐵消息】機場快線晚上8時起　香港往來機場站每10分鐘一班車 (18:37)

•來往香港站至機場站的列車服務每10分鐘一班車，中間不停九龍站及青衣站；

•九龍站、青衣站及博覽館站的機場快線列車服務暫停；

•香港站的市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘。

【12:05】港鐵表示，經工程團隊努力修復後，將軍澳線寶琳站、東鐵線大埔墟站已重開。現時只有11個車站仍然關閉，相關鐵路線列車不停該11個車站。

【08:04】港鐵表示，經審視修復工作的進度，並與警方及相關政府部門進行風險評估後，港鐵今天（8日）重開大部分車站，只有13個車站仍然關閉，相關鐵路線列車不停該13個車站。為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，列車服務將會提早於今天晚上8時結束。

關閉車站如下：

觀塘線：觀塘站、旺角站、黃埔站

荃灣線：旺角站

將軍澳線：將軍澳站、坑口站、寶琳站

馬鞍山線：車公廟站、沙田圍站、第一城站、石門站、馬鞍山站

東鐵線：大埔墟站

西鐵線：兆康站

港鐵公司現正安排免費接駁巴士來往寶琳站至調景嶺站，中途停坑口站及將軍澳站。

輕鐵4條路線暫停，包括705，614， 615 ，751P。

-由於天水圍站、天慈站、天湖站、銀座站、天榮站一段之信號系統受到嚴重破壞，該段之服務暫停。個別車站受到嚴重破壞，列車不停有關車站。天水圍西鐵站之乘客可到就近之天耀站轉乘輕鐵。

-706、751線在天水圍區改道

-751線在屯門區不停友愛站

機場快線：

-由頭班車起，提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。

-港鐵會與機管局及政府有關部門保持聯絡，按情況決定晚上8時後的服務安排，並會適時公布有關詳情。

-香港站、九龍站市區預辦登機手續服務正常。

直通車：

-來往上海的直通車班次Z99/Z100取消

-其餘所有南行及北行班次維持正常

港鐵重申，確保乘客安全為首要任務，並有責任維護鐵路設施安全，因此必須在確定車站及沿線設施在絕對安全情況下服務乘客，才會重啟相關服務。港鐵會繼續因應實際情況和安全考慮，在恢復服務的車站實施客流管理措施，或作出車務調動，包括在未能預先通知的情況下，再次關閉車站和安排列車不停車站、關閉車站出入口等。然而，假如車站再次遭受破壞，不排除進一步延長暫停服務的時間，影響翌日的列車服務。

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