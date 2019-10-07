政府籲僱主學校彈性處理遲到或未能上班上學情況 (23:22)

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倘衛生署暫停服務 明早約9時公布

公營醫療服務方面，政府稱會繼續保持運作，但如衛生署須暫停轄下部分服務，該署將會於明早9時左右公布。至於公立門診服務，基於各區或會出現不同程度交通狀況，假如病人未能如期應診，病人毋須擔心急於前往應診，可於稍後致電診所另約診症時間。此外，各區公立醫院急症室會繼續為有需要市民提供緊急醫療服務。

運輸署明早6時公布交通情況

交通方面，運輸署與公共交通營辦商協調後，將於明早6時左右公布最新的公共交通情況。運輸署呼籲，市民留意最新的交通消息，並預留足夠時間出行。有關詳情載於運輸署網頁及「香港出行易」流動應用程式。

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