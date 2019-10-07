【禁蒙面法】示威者元朗大馬路堵路　警施催淚彈（各區情況不斷更新） (22:41)

【22:26】較早時間，示威者走進元朗輕鐵大棠路站破壞，又有人在馬路燒雜物。警方一度於元朗大馬路施放催淚彈。

【22:11】在將軍澳的路障被焚燒，消防到場將火救熄。

【21:38】無開站的大埔墟站被破壞。約百名示威者快閃到大埔墟站，打破消防系統，車站不斷灑水，事後所有人離去。消防員其後到場處理。

【21:17】示威者在元朗大馬路堵路，以垃圾桶、雪糕筒等雜物設路障，交通受阻。

【21:14】在將軍澳PopCorn商場對出的十字路口，有示威者搬路障出馬路，有人向警車扔雜物。部分人穿黑衣戴着口罩。

【20:58】《禁蒙面法》生效第三天，今晚（7日）全港多區再現人群聚集，亦有衝突場面。除了在油尖旺一帶有示威者佔路遊行（相關報道：油尖旺情況不斷更新），晚上約8時半，有黑衣人在太古英皇道及康山道交界，以雪糕筒及鐵馬設路障，路面鋪滿磚頭。防暴警察到場清理路障，並追截黑衣人至康怡花園，三名男子被警察搜身。

大批防暴警察在元朗大馬路一帶戒備。較早時間，有數人在元朗被警察截查及帶走。

一批穿黑衣戴口罩的人撬開港鐵沙田圍站鐵閘，進內破壞售票機，然後迅速離開。