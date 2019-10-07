【逃犯條例】年輕男女旺角被制服　男子哭泣（不斷更新） (22:50)

【22:44】一批在旺角戒備的防暴警察急速向太子方向推進。

【22:04】防暴警察再次衝出旺角警署，向彌敦道推進及清除路障。

【21:58】有女子在彌敦道上用磚砌出心形，表示有好多人跌了良心，希望藉此「建造良心」。

【21:50】太子彌敦道上空有直升機盤旋。

【21:41】再有大批市民行出彌敦道，防暴警察沿彌敦道南行方向推進。

義務急救員：年輕男女被捕前在行人路上

【21:31】現場的義務急救員區小姐表示，被捕的兩名年輕男女在行人路上，身穿黑衣、戴外科口罩，身上無防護裝備，突然被防暴警察衝前撲跌，直接向兩人的臉噴胡椒噴劑。區小姐多次追問警員為何拘捕兩人，不獲回應，又被警察指罵是「垃圾」、「煽動他人」。區小姐覆述事件時忍不住哭泣，不少街坊為被捕兩人抱不平，不斷指罵警察。

【21:21】被捕的女子名為朱欣婷（音）。她與另一被捕男子被帶上警車。

【21:18】一對年輕男女被警察制服，男子哭泣。

【21:05】一批示威者在始創中心外設路障。

【20:59】一名電單車司機罵警察，在旺角警署的警察警告他「危險駕駛」。

【20:54】在旺角警署對開，警方再次發射至少5枚催淚彈。

【20:33】有示威者在馬路中心商討對策。

人群遊行至佐敦 折返旺角

【20:32】人群沿彌敦道行到佐敦，突然折返旺角。

【20:20】現場目測逾300人，後方巴士正慢駛離去。

【20:16】大批市民行出旺角彌敦道，大叫 「解散警隊，刻不容緩」、「香港人反抗」。

【20:12】另有一批防暴警察推進至山東街交界，有市民指罵警察，然後有警察突然衝前，用盾牌推向市民。警方其後舉藍旗，警告集會或遊行屬違法。

【19:57】警員後退中，已返回旺角警署，並向記者方向舉黑旗，警告施放催淚煙。

【19:54】在太子道西及彌敦道交界，有警員戴上豬嘴，舉起大口徑防暴槍。

【19:46】一名行動不便的女子緩緩橫過馬路，防暴警察並無催趕。

【19:40】警方沿彌敦道向南推進，警告在場的人正參與非法集結，並清除路障。現場的人主要為記者，示威者較早前散去。

【19:34】大批防暴衝出太子道西驅散示威者，並一路舉藍旗，警告現場集會或遊行屬違法。

警發催淚彈橡膠子彈

【19:30】有示威者向警署扔玻璃樽，警方發射至少三枚催淚彈及橡膠子彈。

【19:27】一批消防員到場評估情況。

【19:14】在太子道西一帶，有示威者設路障。

【19:12】旺角警署有警員持大光燈照射，有市民則以激光筆照射。

【19:05】警方舉橙旗，警告會發射橡膠子彈及布袋彈。

【19:00】警方警告太子道西在場者非法集結，要求立即離開，並叫市民除下面罩。

市民獻白花 促港鐵交出閉路電視片段

【18:55】反修例風波持續數月，其中8月31日防暴警察於太子站採取拘捕行動，事後政府、警方及消防多次澄清解畫，仍未能釋除市民對當晚站內情況疑慮。今日（7日）重陽節，有市民發起到太子站悼念，下午起已有人獻花、燒香燭冥鏹、拜祭等。其間，旺角警署內有女警警告示威者「停止破壞警方建築物外牆」，引來在場者指罵和汽車響號，「就係你破壞香港啊」、「冤有頭債有主」、「有報應㗎」。

晚上近7時，太子站外彌敦道一帶，已有逾百人聚集。

九龍西街坊何小姐到場獻白花，她說過去3次到場獻花，表示不信任政府及港鐵解畫，至今仍相信太子站內有死人，又要求港鐵交出閉路電視片段。她說，6月前仍相信警方，但自6月9日後已徹底失去信任，要求解散警隊。