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【禁蒙面法】基朗中一女生鵝頸橋被捕　校長今早到醫院探望 (17:07)

《禁蒙面法》10月5日凌晨生效，昨晚（6日）示威衝突中多人被捕，銅鑼灣鵝頸橋一帶有逾20名示威者被捕，當中一名女童情緒激動，身體發抖。「基朗中學反送中關注組」確認該校一名姓黃的學生被捕，就讀中一，目前仍被扣查。據他們了解，校內無其他同學被捕。元朗中華基督教會基朗中學校長羅紹明稱，今早（7日）曾到醫院探望，學生目前情况一切安好。校方沒透露該學生入院原因。

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