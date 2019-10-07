【禁蒙面法】基朗中一女生鵝頸橋被捕　校長今早到醫院探望 (17:07)

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羅紹明表示，昨晚知道事件後，到警署了解，今早到醫院探望。他說，學生情況一切安好，「無問題的，同學都是安全」。問到校方明日應急安排，羅紹明稱，校內其他同學狀况，要視乎實際情況處理，即使沒發生被捕事件，料學生對《禁蒙面法》有一定反應；至於被捕同學，校方「幾時都鼓勵她上學」。

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