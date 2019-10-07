【禁蒙面法】基朗中一女生鵝頸橋被捕　校長今早到醫院探望 (17:07)

《禁蒙面法》10月5日凌晨生效，昨晚（6日）示威衝突中多人被捕，銅鑼灣鵝頸橋一帶有逾20名示威者被捕，當中一名女童情緒激動，身體發抖。「基朗中學反送中關注組」確認該校一名姓黃的學生被捕，就讀中一，目前仍被扣查。據他們了解，校內無其他同學被捕。元朗中華基督教會基朗中學校長羅紹明稱，今早（7日）曾到醫院探望，學生目前情况一切安好。校方沒透露該學生入院原因。
羅紹明表示，昨晚知道事件後，到警署了解，今早到醫院探望。他說，學生情況一切安好，「無問題的，同學都是安全」。問到校方明日應急安排，羅紹明稱，校內其他同學狀况，要視乎實際情況處理，即使沒發生被捕事件，料學生對《禁蒙面法》有一定反應；至於被捕同學，校方「幾時都鼓勵她上學」。
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