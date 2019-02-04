【港鐵】中環站乘客稱示威者應「返維園」　有市民體諒港鐵封站倡應有替代交通 (15:42)

南丫島居民：商場封閉較港鐵站封閉影響大

從事銀行業的Amy打算由中環站乘港鐵到堅尼地城，她說由中環A出口進入站內，不覺得被破壞的場面礙眼，亦沒造成不便。她說，上周五（4日）約4時在西環欲到中環，但港鐵已封站，巴士又不行駛，的士亦「揀客」，她體諒港鐵封站，但認為應有其他交通替代，讓市民回家。Amy居於南丫島，島上並無超級市場，認為相較港鐵站封閉，商場封閉影響更大，無法購買生活用品，更因商場通道關閉，前往中環碼頭要兜路。

從事地盤工程市民：有同事推卻灣仔區工作

從事地盤工程的梁先生本打算在中環站D出口入站，惟D出口封閉，要兜路至A出口進入，他說感到不便，認為示威者應「返去維園」，不應破壞及影響到公共設施，維修亦花不少錢。他指出，最近收到不少受破壞商舖的「圍板」工程工作，但有同事憂慮工程期間會遇上示威者指罵，因而推卻在灣仔區的工作。他表示，現時社會混亂，問到是否認同市民訴求，他說「唔識講，我普通市民嚟，睇唔到咁多嘢」。

中環站約10個出口關閉，包括畢打街D出口、昃臣道J1出口、環球大廈B出口等。

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