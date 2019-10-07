【禁蒙面法】的士深水埗撞人　司機及女傷者仍留院　警員病房外駐守 (18:29)

【14:25】港九昨日（6日）大批人上街遊行反對《禁蒙面法》，示威者一度於深水埗長沙灣政府合署對開聚集。至下午5時許，一輛的士突然剷上行人路，撞傷一名年輕女子及一名途人，涉事的士司機事後被圍毆；該名女傷者及的士司機均留醫瑪嘉烈醫院。商業罪案調查科探員今日（7日）凌晨曾返回現場蒐證，帶走竹枝、背囊、鞋等證物，未交代會否從司機駕駛態度方向調查。

今日中午12時，5名軍裝警員到瑪嘉烈醫院女骨科病房，並進入病房約15分鐘。兩名保安及兩名警員於病房門外駐守，只准女傷者父母入內探訪，女傷者姑姐、一名女親友及一名同學亦有到醫院，惟無法內進，警方未有交代是否拘捕女傷者。家屬離開時拒絕受訪。至於涉事的士司機，現時留醫，未見家人探望，病房外沒有警員駐守。

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