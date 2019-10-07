【禁蒙面法】各區衝突38人傷　被汽油彈燒傷記者仍留院 (19:20)

【19:47】醫管局發言人表示，截至今午4時，昨日各區衝突共38人送往7間公立醫院急症室，包括20男18女，年齡介於12至92歲。當中兩男情況嚴重，留醫律敦治醫院及東區醫院；8男13女情況穩定；10男5女已出院。據悉，情況嚴重傷者包括被汽油彈燒傷、留醫律敦治醫院的港台記者，以及頭部受傷、留醫東區醫院的男子。
【16:10】醫管局發言人表示，截至今午1時20分，昨日各區衝突中，共有37人送往7間公立醫院急症室治理，包括19男18女，年齡介乎12至92歲。當中2名男子情況嚴重，分別留醫律敦治醫院及東區醫院；7男13女情況穩定，留醫廣華醫院、瑪嘉烈醫院、威爾斯親王醫院及東區醫院；10男5女經治療後出院。
此外，昨於長沙灣政府合署對開被男的士司機撞傷、送院後情況嚴重的女傷者則不願局方透露其傷勢，不在37人之列，目前仍留醫瑪嘉烈醫院。
【11:34】網民昨（6日）於港九發起反《禁蒙面法》遊行，其間多區爆發衝突。截至今（7日）上午7時，醫管局接獲30宗受傷報告，17男13女傷者年齡介乎13至92歲，當中3名男子情況嚴重，留醫瑪嘉烈醫院、東區醫院及律敦治醫院；7男9女情況穩定，留醫廣華醫院、威爾斯親王醫院、東區醫院及律敦治醫院。另有3男3女情況未明、4男1女經治理後已出院。
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