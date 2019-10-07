【禁蒙面法】禁蒙面首提控　一男一女控非法集結用蒙面物品 (11:20)

《禁蒙面法》前日（5日）凌晨生效，昨（6日）首次有市民因違反《禁蒙面法》而被落案起訴，案件今（7日）於東區裁判法院提堂。一男一女涉10月4和5日在藍田啟田路一帶非法集結，以及於5日戴上口罩，共同被控一項參與非法集結罪，各被控一項在身處非法集結時使用蒙面物品罪。兩名被告今被押至東區裁判法院應訊，獲准保釋至11月18日再訊。據悉，兩人分別戴上普通口罩及布製口罩。
兩名被告分別是城市大學電腦科學系一年級生吳隆平（18歲）及無業的蔡玉雲（38歲），報稱居於藍田區。控罪指稱，兩名被告於10月4日和5日，在藍田啟田路一帶，和其他不知名人士一同非法集結；兩人亦分別被控於同日同地身處非法集結時，無合法權限或合理辯解而使用相當可能阻止辨識身分的蒙面物品，即耳掛式口罩。
據了解，首被告被捕時佩戴藍色普通口罩；次被告則戴上黑色布製口罩。據悉，本月4日晚上約11時，有人以磚塊和路障堵路，警方驅散人群，兩人於5日凌晨1時半被捕。
兩被告暫毋須答辯。控方申請將案件押後6周至11月18日，以索取法律指示。辯方透露，首被告的父親無業，並患有中風和糖尿病，母親則是家庭主婦，全家依靠綜援維生。辯方亦稱，首被告明日仍需上學。
署理主任裁判官張潔宜決定准首被告以300元保釋、次被告則以1000元保釋，兩人須由每晚11時至翌日6時守宵禁令，其間每周到警署報到一次，不得離港及須交出旅遊證件；另須居於報稱地址。案件押後至11月18日再訊。
逾百名市民到庭旁聽，當中約一半人穿黑衣和戴口罩，亦有人在庭外派發口罩。法院門外有人喊「蒙面無罪，立法無理」的口號。
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