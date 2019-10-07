【禁蒙面法】譚惠珠：解放軍被騷擾舉黃旗「好正常」　非「軍事行動」 (11:45)

政府日前宣布訂立《禁蒙面法》，昨（6日）有網民發起港島及九龍遊行反對立法，晚上約7時半遊行至九龍塘的示威者，以激光筆及電筒閃光射向解放軍東九龍軍營，營內有穿軍服者一度舉「黃旗」。基本法委員會副主任譚惠珠今早（7日）接受港台節目電話訪問時表示，示威者用激光筆照射軍營，騷擾軍人，她認為舉旗是「好正常的動作」，是希望示威者離開，不認為是「軍事行動」，亦不會升級成軍事行動。
相關報道：解放軍營被射閃光 舉黃旗喊後果自負 議員：示威者做法危險 憂擦槍走火
對於有質疑指政府引《緊急法》訂立禁蒙面法違憲，她則認為是符合《基本法》，行使《緊急法》並無違憲，並指出立法會曾於1999年對《緊急法》進行3個修訂，當時並未有削弱特首及行政會議的權力。
她認為，禁蒙面法生效僅兩日難以評估立法效果，政府及警方沒有刻意使用規例作拘捕，警方昨首於觀塘以禁蒙面法拘捕兩人，這可作為一個測試個案，讓市民明白法律如何行使。
她表示，不可靠一條法例就可止暴制亂，但相信政府立法前已估計到會引起社會反彈，她認為立法有阻嚇作用，讓市民有意識不可於蒙面下犯法，避免再有更多年輕人被捕，並幫助公眾移除「黑色恐怖」。
禁蒙面法 相關報道：
相關字詞﹕禁蒙面法 禁蒙面法香港 禁蒙面法條例 禁止蒙面規例 禁制令禁蒙面 反蒙面法 蒙面法 蒙面法口罩 逃犯條例 反修例 遊行 示威 集會 解放軍 軍營 黃旗 譚惠珠 編輯推介