【禁蒙面法】譚惠珠：解放軍被騷擾舉黃旗「好正常」　非「軍事行動」 (11:45)

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對於有質疑指政府引《緊急法》訂立禁蒙面法違憲，她則認為是符合《基本法》，行使《緊急法》並無違憲，並指出立法會曾於1999年對《緊急法》進行3個修訂，當時並未有削弱特首及行政會議的權力。

她認為，禁蒙面法生效僅兩日難以評估立法效果，政府及警方沒有刻意使用規例作拘捕，警方昨首於觀塘以禁蒙面法拘捕兩人，這可作為一個測試個案，讓市民明白法律如何行使。

她表示，不可靠一條法例就可止暴制亂，但相信政府立法前已估計到會引起社會反彈，她認為立法有阻嚇作用，讓市民有意識不可於蒙面下犯法，避免再有更多年輕人被捕，並幫助公眾移除「黑色恐怖」。

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