【禁蒙面法】警：嚴厲譴責暴徒　施私刑遠超文明社會底線 (10:51)

政府日前宣布訂立《禁蒙面法》，網民昨（6日）號召舉行全民戴口罩的反惡法和理非大遊行。警方今日（7日）凌晨發稿表示，全港多區再次出現大規模嚴重暴力示威，警方對暴徒予以最嚴厲譴責。
警方指出，大批示威者在未有按法例要求通知警方的情況下，昨午約2時起於銅鑼灣、中環、金鐘、尖沙咀、旺角、九龍塘、深水埗等多區非法集結。暴徒繼續在全港多區大肆破壞，縱火堵路等，並罔顧公眾安全，向警員投擲多枚汽油彈，有記者亦被汽油彈擲中。
警方批評，暴徒有計劃地破壞銀行、港鐵車站設施及店舖等，行為無法無天。警方表示，由於情況急劇惡化，警方果斷採取適當武力展開驅散行動，以制止暴徒的違法行為。
警方批評，暴徒多次公然對市民施以私刑，遠遠超越文明社會的底線，包括昨午約5時，在深水埗長沙灣道及欽州街交界發生一宗交通事故後，一名的士司機被多名暴徒毆打至頭破血流，昏迷倒地等。
警方重申，絕不容忍任何人為達任何目的而訴諸暴力，必定堅決採取執法行動以回復社會秩序，並對所有違法行為追究到底。
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