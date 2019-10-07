港鐵：重開39車站　列車服務提早晚上6時結束 (08:16)

荃灣線列車服務暫停；

觀塘線列車服務維持8分鐘一班，黃埔、何文田、油麻地、旺角、太子、樂富、黃大仙、九龍灣、牛頭角、觀塘及調景嶺站暫時關閉；

港島線列車服務維持8分鐘一班，西營盤、上環、金鐘、灣仔、銅鑼灣、天后及炮台山站暫時關閉；

南港島線列車服務維持8分鐘一班，金鐘站暫時關閉；

將軍澳線列車服務維持8分鐘一班，調景嶺、將軍澳、坑口、寶琳及康城站暫時關閉；

東涌線列車服務維持8分鐘一班，欣澳及東涌站暫時關閉；

迪士尼線列車服務暫停;

東鐵線列車服務維持8分鐘一班，大圍、沙田、大埔墟、粉嶺及上水站暫時關閉；

馬鞍山線列車服務暫停；

西鐵線列車服務維持8分鐘一班，尖東、荃灣西、元朗、天水圍及屯門站暫時關閉；

輕鐵方面，6條路線暫停，包括614, 615, 705, 706, 751，761P。其餘路線維持15至16分鐘一班。個別車站因被嚴重破壞，列車不停有關車站。

機場快線由頭班車起，提供來回香港站、九龍站、青衣站及機場站服務，博覽館站關閉，列車不停博覽館。因應機管局及政府要求，下午1時起至尾班車，提供香港站至機場站來回服務，不停九龍站、青衣站及博覽館站。九龍站市區預辦登機手續全日暫停，香港站市區預辦登機手續服務正常。

港鐵表示，會因應實際情況實施客流管理措施或作出車務調動，包括關閉車站出入口、列車不停車站，或關閉車站等。港鐵現正提供免費接駁巴士來往堅尼地城站和海洋公園站。