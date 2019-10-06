浸大學生會編委會指防暴警闖校園拘學生　校方：警在公眾行人路附近行動 (22:06)

【20:58】繼今日（6日）凌晨有警員在未經香港中文大學保安同意下進入大學範圍，浸會大學學生會編輯委員會今午近5時於facebook貼文表示，有防暴警察在沒有出示搜查令的情況下，闖入浸大校園範圍，以涉嫌非法集結拘捕3名宿生。

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浸大學生會編委會於fb帖文附上該校學生會會長方仲賢拍攝的影片，片中一名男子向防暴警察表示「校園範圍唔入得嚟㗎」，防暴警察則回應稱「安全範圍，我可以負責」。其後防暴警察將學生帶走，引起在場學生不滿。在場學生問被捕學生姓名，多名防暴警察隨即向在場學生照射強光，雙方發生口角，防暴警察隨後撤離。

該會表示，今午約4時半收到消息稱，浸大有3名宿生因非法集結，在傳理及視藝大樓被捕，被捕期間附近有保安在場。該會引述現場同學稱，防暴警察在沒有出示搜查令的情況下擅自闖入校園範圍。有學生要求保安交代，為何沒有阻止防暴警察進入校園範圍及沒有保障學生安全。3名被捕同學情況現由學生輔導長鄧裕南跟進。

[浸大學生會編委會facebook影片]

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