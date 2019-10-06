莫乃光警告政府勿引《緊急法》封網　恐毁網絡自由國際形象 (17:43)

莫乃光寫道，林鄭月娥拒絕明確回應日後會否實施封鎖互聯網和連登討論區、Telegram等通訊平台，只稱若暴力再升級，政府「必須繼續尋找適當方法」。他表示，作為立法會資訊科技界代表，對政府的態度感極度憂慮。他警告政府，在任何情況下，絕對不能以《緊急法》訂立任何封鎖或屏蔽互聯網連接，或影響任何社交平台或網站連接的規例。

莫乃光指出，資訊自由、新聞自由和市民的知情權都是香港的核心價值和市民基本權利。資訊自由一向是業界命脈，若突然切斷網絡或封鎖某些網站，將連累大量公司的網站和應用，形同摧毁香港的電訊業和互聯網產業。

他亦指出，香港是亞洲光纖網絡的最大核心樞紐，而這正是香港作為國際金融中心的成功關鍵，若政府限制甚至切斷互聯網服務，無疑將嚴重傷害香港作為自由城市的聲譽，令國際進一步對香港失去信心，與專制極權國家看齊，對香港國際形象的破壞，恐怕將比目前的暴力情況更大。

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