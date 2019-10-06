【禁蒙面法．港島】遊行人士︰法例限制集會自由　再不出來怕無機會 (16:30)

胡太說：「9．29無啦啦放催淚彈，你即管放啦，我會繼續出來，原來政府可以這樣對市民。」她批評特首林鄭月娥讀名校多年，「點解你做的事，連年年考第尾的學生都不如？」

胡太續稱，「我本身煮飯，湊小朋友，蒙面法限制戴口罩，警察濫捕嚴重，我和小朋友出街戴口罩，遇到警察會有危險。」對於政府澄清可戴口罩防病，胡太即說：「我無醫生紙！空氣污染好嚴重，我要戴口罩！」

胡太自7．21元朗白衣人襲擊事件開始留意反修例運動，8．31太子站衝突後，開始上街遊行。她計劃今日要走畢全程、傍晚回家。「再不出來，怕無機會，尤其是今日。」即使今日遊行沒申請不反對通知書，她認為「我有遊行自由」，人多令人感覺到在遊行，「我可以嚟行街」。

【15:25】《禁蒙面法》生效第二日，網民號召今日（6日）舉行全民戴口罩的反惡法和理非大遊行，其中到港島參與遊行的26歲阿Ling（化名）戴上電影角色「V煞」面具，他認為法例限制集會自由，「以前戴面具係怕秋後算帳，如果係開明社會，點會要戴面具示威？」。

阿Ling表示法例實施後的確害怕被捕，但人數夠多就不怕。

51歲張先生則用紙袋自製面具，嘲諷政府實施《禁蒙面法》，只會火上加油，表示該法例「更鼓勵我上街發聲」。他表示不擔心蒙面遊行會被捕，因為現時人數夠多，「幾萬人（警察）都拉唔得掂」。

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