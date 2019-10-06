【禁蒙面法．九龍】九龍塘軍營有軍人舉黃旗警告（不斷更新） (19:50)

【19:37】旺角有人向警車擲雜物，警員在車上開門，向外投擲一枚手擲催淚彈。

【19:30】示威者走到九龍塘解放軍九龍東軍營附近，用強光及激光筆照射軍營天台上的軍人，軍人以閃燈回應，其後有軍人於軍營內舉繁體字黃旗，警告「你正在違反法例，可能被檢控」，並開咪以廣東話警告示威者「後果自負」。天台亦有軍人持攝影機拍攝。

【19:26】防暴警於亞皆老街舉黑旗，隨後施放兩發催淚彈。

【19:21】旺角仍有穿黑衣示威者佔據馬路，防暴警察則在旺角不同位置戒備，暫未見有行動。有過百名街坊打扮的市民指罵防暴警察，警方現時退後至亞皆老街，市民繼續沿路指罵，警方舉藍旗。

【18:40】在旺角亞皆老街一帶，示威者在馬路上縱火。防暴警察的防線正向示威者方向推進。

【18:35】有示威者破壞美孚站一出口，玻璃全裂。

【18:30】示威者爬上旺角站上蓋破壞港鐵標誌燈箱，其後往九龍塘方向前行。

【18:26】有示威者爬上長沙灣站一出入口站頂，用鐵枝破壞港鐵標誌，亦有示威者將汽油彈擲進出入口。

【18:23】消防抵達旺角站起火的出口，將火種救熄。

【18:21】大角嘴的示威者大部分手持竹枝，沿路破壞一間咖啡店及鍾澤暉區議員辦事處，其後走到朗豪坊附近。

【18:14】示威者於旺角站C1出口縱火，站內出口多個自動灑水系統啟動。

【18:03】有示威者於旺角拆去原本圍封中國工商銀行位於彌敦道分行的木板，其後放火焚燒，現場大量濃煙。

【18:00】示威者沿南昌街、聚魚道走到大角嘴，未知去向。

【17:44】約5時，深水埗楓樹街遊樂場對開的示威者衝向石硤尾方向，該處有廿多名防暴警察，警察見狀亦同時衝前，分別以手擲及以防暴槍施放兩枚催淚彈。

【17:40】警方表示，有示威者在旺角區堵路及非法集結，警方正在旺角區進行驅散，警告示威者須立即停止違法行為及離開，並呼籲市民留在家中，如非必要，切勿外出。

深水埗紅衣男頭破血流 警石硤尾邨拘多人

【17:20】在深水埗，一名身穿紅衣的男子被打至頭破血流，有示威者上前阻止，救護員其後到場為他治理。現場指罵聲不斷，斥男子「開車撞人」。

【17:00】警車沿歌和老街及南昌街前進，於石硤尾邨拘捕多人。

防暴警旺角警署發射橡膠子彈布袋彈

【16:52】防暴警察於旺角警署發射數發橡膠子彈及布袋彈。

【16:51】港鐵九龍塘站及旺角東站關閉。

【16:42】隊伍已過長沙灣政府合署，記者於長沙灣道外看未見龍尾。示威者另於長沙灣道與界限街交界設路障。

【16:42】防暴警察於旺角警署發射多枚催淚彈。

遊行首經九龍塘達之路住宅區

【16:37】九龍遊行隊伍經過九龍塘達之路住宅區，為反修例風波中首度有遊行隊伍經過該處。

【16:36】防暴警察於旺角警署舉藍旗，警告聚集的示威者離開，否則會動用武力。

【16:23】防暴警察於旺角警署舉橙旗警告。

示威者由窩打老道轉入亞皆老街向九龍城方向繼續遊行，並在交界設置路障。

【16:20】另一批人群到達深水埗長沙灣道，現場交通受阻。

【16:16】示威者在界限街以竹枝架設路障。

【15:59】有示威者於九龍塘窩打老道一帶設路障，防暴警察舉藍旗警告。

【15:57】有防暴警察進入港鐵油麻地站戒備。

【15:50】警方一度在旺角警署高位舉橙旗及擎槍，示威者停下腳步，其後繼續沿彌敦道北行線遊行，未知終點。

【15:30】隊伍分別往深水埗及九龍塘前進，其中部分人群已抵達九龍塘界限街。

在旺角，彌敦道雅蘭中心對開突然有示威者跑，引起恐慌，但前方並無防暴警察，現場有示威者指有人從高空擲物。人龍其後繼續前進。

彌敦道優品360被破壞

【15:15】隊頭已經過旺角亞皆老街，全程未見防暴警察。人龍經過彌敦道一間優品360時，有示威者破壞招牌，未有撬閘或進內破壞。

【15:13】警方表示，下午約2時大批示威者開始佔據尖沙嘴彌敦道北行車線，目前示威者正向旺角方向前行，造成交通嚴重阻塞；他們正參與未經批准的集結，屬違法行為。警方呼籲示威者盡快離開。

【15:05】隊伍已經過油麻地窩打老道，暫未見有警員在場。

【14:45】《禁蒙面法》生效第二天，網民號召今午（6日）於九龍遊行，由尖沙嘴梳士巴利道出發，遊行至深水埗楓樹街遊樂場或九龍塘，沒申請警方不反對通知書。示威者下午2時許走出梳士巴利道，往深水埗及九龍塘方向前進。

《明報》記者現場所見，下午2時許已有數千人參加遊行，隊頭2時50分已抵達佐敦道，並佔據整條彌敦道北行線。遊行大致和平有秩序，示威者經過尖沙嘴警署時，未有任何衝擊及包圍行動。

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