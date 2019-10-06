港聞

【禁蒙面法．港島】防暴警東隧九龍出入口截查巴士 (21:16)

【21:14】在東隧九龍出入口，有防暴警察截查車輛，現時一架601巴士正被警方登車調查。

警鵝頸橋施催淚彈

【19:20】在鵝頸橋的警員現時已全部撤走。在銅鑼灣、灣仔一帶的示威者亦漸散。

【19:13】防暴警察於鵝頸橋附近施發催淚彈驅散人群。

【19:02】防暴警察與示威者在鵝頸橋對峙。

【18:54】在天后的示威者開始散去，大批人在巴士站等候巴士。

【18:32】示威者佔據天后英皇道4條行車線。

【18:25】示威者退守到天后站外的興發街設路障，早前有防暴警察及豬籠車駛經百德新街及維園，但沒有警員下車。

灣仔天樂里口，在防暴警察防線附近，有人吹奏樂器。

警員社工口角

【18:24】警方於馬師道設防線，有普通衣著的市民高叫「光復香港，時代革命」後，有警員馬上舉黑旗，但未有放催淚彈，市民不滿並叫警方收隊。另外，有社工於天樂里現場協調時遭警員呼喝，警員向社工表示市民不願走「你要負責」。

【18:11】警方一輛銳武裝甲車及水炮車快速由灣仔消防局駛往銅鑼灣方向，其後經告士打道向海邊方向離開。

【18:05】警方防線推至鵝頸橋，其間發射催淚彈並制服大批示威者。水炮車亦抵鵝頸橋附近。現時在銅鑼灣的示威者正向維園方向撤退。

警方不斷要求記者向後退至10米外，又不停呼喝記者：「假記者想影就埋嚟影，你呢到幾多假記者啊？」

【17:56】防暴警察於灣仔銅鑼灣一帶制服多人，部分被按在地上的人戴着面罩。

【17:45】原本聚集於金鐘一帶的示威者， 沿皇后大道東一直步行到跑馬地馬場附近。

【17:24】示威者於軒尼詩道及克街交界縱火，並不停叫逃跑中的示威者跑快些，同時防暴警察從史釗域道推進，示威者向銅鑼灣方向跑，警方發射兩枚催淚彈驅散。

【17:15】大批示威者在莊士敦道往銅鑼灣方向後退，沿路向樓上居民大叫「關窗」。

【17:11】警方出動水炮車，正向金鐘方向前進。

【17:03】警方在灣仔宜發大廈外施放催淚彈。

【17:00】警方在灣仔警總外天橋向皇后大道東的示威者發射催淚彈，大部分示威者向銅鑼灣方向跑走，前線約10名示威者則慢慢後退，其間有人催促走快一點，「行快啲呀，唔通俾人拉啊」。

【16:58】防暴警察仍在金鐘夏慤花園天橋放催淚彈。

【16:56】銅鑼灣遊行隊伍往天后方向走。

警方金鐘施催淚彈

【16:43】警方於金鐘施放催淚彈。

有示威者於灣仔軒尼詩道近宜發大廈停下，前排示威者蹲下舉傘戒備；行人天橋上防暴警察戴上防毒面具，未有其他行動。

【16:38】警方於灣仔警察總部外發射數枚催淚彈，在太古廣場外的示威者向灣仔方向前進。

【16:02】有示威者向灣仔警總投擲磚頭，警方隨即發射數枚催淚彈。

【15:55】約百名示威者在太古廣場外的金鐘道聚集，又在樂禮街設路障，未有行動。

【15:25】中環站內約50人排隊購買車票， 八部售票機當中有七部損毁，另有不少人放下硬幣及紙幣， 供有需要的人用來購票。

【15:20】逾十名黑衣人用索帶將鐵馬綁上中環站J3出口鐵閘，其後離開。

【15:00】遊行參與者到達中環環球大廈後，部分人沿干諾道中向金鐘方向折返，暫未知有何行動。

雜物堵塞灣仔站出口

【14:53】示威者分別在灣仔站A1及A2出口，以雪糕筒、回收箱及鐵欄堵塞出口，又用膠漿塗在鐵閘上。

【14:45】遊行隊伍經過原定的終點遮打花園沒有停下，繼續沿德輔道中向中環方向前進。

【14:37】遊行隊頭到灣仔警察總部位置，附近的軒尼詩道行人天橋上及警總外有約10名防暴警察戒備。

【14:24】警方表示，有大量示威者佔據軒尼詩道近怡和街東西所有行車線，造成交通嚴重阻塞，在場示威者現正參與未經批准的集結。警方警告示威者立即停止任何違法行為，在表達訴求時亦需要尊重其他市民的權利。

【14:10】軒尼詩道4條行車線已被佔。

【14:07】多部巴士不駛入銅鑼灣主要幹道，有人走出軒尼詩道、史釗域道， 兩條行車線已被佔。

港島遊行下午2時銅鑼灣起步

【14:02】遊行起步。

【14:02】《禁蒙面法》生效第二天，網民號召今日（6日）舉行全民戴口罩的反惡法和理非大遊行，由銅鑼灣崇光百貨遊行至中環遮打花園，遊行無申請不反對通知書。中午過後港島區下大雨；警方下午1時半已在中環干諾道中、金鐘道等重要交通幹道停泊衝鋒車及設警崗戒備。

近下午2時，人潮擠滿銅鑼灣東角道，大部分示威者戴面具、口罩等，在雨中高呼「香港人，反抗」等口號。

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