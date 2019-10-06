【禁蒙面法．港島】網民號召戴口罩遊行　沿德輔道中往中環 (15:45)

【15:25】中環站內約50人排隊購買車票， 八部售票機當中有七部損毁，另有不少人放下硬幣及紙幣， 供有需要的人用來購票。
【15:20】逾十名黑衣人用索帶將鐵馬綁上中環站J3出口鐵閘，其後離開。
【15:00】遊行參與者到達中環環球大廈後，部分人沿干諾道中向金鐘方向折返，暫未知有何行動。
【14:53】示威者分別在灣仔站A1及A2出口，以雪糕筒、回收箱及鐵欄堵塞出口，又用膠漿塗在鐵閘上。
【14:45】遊行隊伍經過原定的終點遮打花園沒有停下，繼續沿德輔道中向中環方向前進。
【14:37】遊行隊頭到灣仔警察總部位置，附近的軒尼詩道行人天橋上及警總外有約10名防暴警察戒備。
【14:24】警方表示，有大量示威者佔據軒尼詩道近怡和街東西所有行車線，造成交通嚴重阻塞，在場示威者現正參與未經批准的集結。警方警告示威者立即停止任何違法行為，在表達訴求時亦需要尊重其他市民的權利。
【14:10】軒尼詩道4條行車線已被佔。
【14:07】多部巴士不駛入銅鑼灣主要幹道，有人走出軒尼詩道、史釗域道， 兩條行車線已被佔。
【14:02】遊行起步。
【14:02】《禁蒙面法》生效第二天，網民號召今日（6日）舉行全民戴口罩的反惡法和理非大遊行，由銅鑼灣崇光百貨遊行至中環遮打花園，遊行無申請不反對通知書。中午過後港島區下大雨；警方下午1時半已在中環干諾道中、金鐘道等重要交通幹道停泊衝鋒車及設警崗戒備。
近下午2時，人潮擠滿銅鑼灣東角道，大部分示威者戴面具、口罩等，在雨中高呼「香港人，反抗」等口號。