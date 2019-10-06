中大崇基學生會：警未經同意進入大學範圍搜查 (14:16)

崇基學生會聲明提及，約40名防暴警員凌晨抵達港鐵站並進入中大「民女範圍」，帶走5名中大學生至港鐵站B出口進行搜查，其間又截查途經現場的另外4名學生。其後再有中大同學途經該處，被警員以該處為警方封鎖線阻止前進。崇基學生會幹事抵達現場進行直播期間，被警方以強光照射及呼喝離開。聲明稱，警員以胡椒噴劑指向在場學生，要求所有人後退。現場共有9輛警車，防暴警持長槍、圓盾及手持警棍指向學生。

聲明引述據稱被搜查的學生稱，警員拒絕透露截查原因，大部分警員未有展示其警員編號或出示委任證，且以粗言穢語指罵學生。崇基學生會強烈譴責警方在未有通知校方下進入學校範圍進行搜查，並在沒有合理懷疑下將學生帶離中大範圍執行職務。

片段顯示現場有人爆粗 警一度拔出警棍

崇基學生會直播片段顯示，大學站一個出口有數十名便衣探員及防暴警察，當中大部分警員戴上口罩蒙面，並以強光照射正拍攝的學生，著學生離開、勿阻礙警員執行職務，並說「呢啲時間學生應該瞓覺嘅」。學生稱要出馬鞍山、「得呢條路」，警員繼續以強光照射學生，又稱已拉起封鎖線，禁止學生前進。

其間，一名身穿反光衣的少女稱是記者，詢問警員「記者行唔行得」，警員拒絕，著她出示記者證，及後說「唔好再過嚟，我哋做緊野」，有警員手持攝錄機拍攝，一名警員指明要求一名學生「過嚟」，學生反問「過咩嚟呀」，警員喝罵「知唔知法例呀」，學生稱「公眾地方先要除口罩呀，你有無讀書呀」，一名警員調停，著「兩邊都唔好嘈」。

約12分鐘後，約4名學生獲放行，有在場的人向警員說粗言穢語，警員隨即拔出警棍，早前在場調停的警員對學生說「我頭先叫我啲同事冷靜，唔該你叫你啲同學冷靜」。約5分鐘後，警方收隊離場。

中大學生會斥警濫權擅闖校園

中大學生會發聲明，強烈譴責警察擅闖校園、無禮對待及威嚇同學。聲明指出，是次警方並無有效搜查令或特定嫌疑人，完全違反《警隊條例》規定，斥警方濫權之為令人髮指。

學生會亦譴責校方包括保安組人員疏忽職守，任由防暴警察進入校園至警車離開，保安組人員沒有與防暴警員交涉或了解情況，學生會對此表示失望及遺憾，稱已向校方投訴，要求校方徹底調查事件及作出交代。

警方表示，凌晨1時42分接獲港鐵職員報案，稱大學站內有3部閘機遭破壞，案件現列作「財物損毀」處理。