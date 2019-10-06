【禁蒙面法】張達明：今日戴口罩上街非蒙面　至今未選擇違法達義 (11:39)

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張達明另於帖文澄清，今日戴口罩上街，是要對政權倒行逆施作無聲抗議，而他戴口罩並非蒙面，不會阻止他人識辨自己的身分，「到了今天，我個人仍未選擇要違法達義」。他重申，不忍心看見年輕人成為制度暴力的犧牲品，仍然希望香港人可以用和平、理性和合法的方法去抗爭，令政權懸崖勒馬，而不用訴諸暴力，並學習尊重不同意見者表達的自由。

張達明昨指出，《禁蒙面法》只規管《公安條例》下所指的「公眾地方」，他今續稱，「公眾地方」和「非公眾地方」的主要分別在於市民能夠進入該處的原因，並非因為他們是一般公眾而享有的權利，而是他們乃明示或暗示的被邀者或獲許可的人，包括學校在內則不屬於「公眾地方」，但若商場是開放予一般公眾進入，則屬「公眾地方」。

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