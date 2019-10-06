【禁蒙面法】張建宗：除禁蒙面法外無其他及時方案 (10:51)

張建宗在網誌中說，激進示威者進行暴力破壞和攻擊，幾乎全部蒙面，意圖隱藏身分，有承擔的政府不能對情況坐視不理。《禁蒙面法》旨在針對進行暴力破壞的示威者，阻嚇和減少蒙面下的暴力和不負責任的行為，同時防止犯罪者逃避法律制裁，強調訂定《禁蒙面法》是基於社會上出現了危害公共安全的情況，絕對不是香港已進入緊急狀態。他又指法例無損市民的言論自由與和平集會的自由。市民在不使用蒙面用品的情況下，依然可自由參與公眾活動。

另外，他強調絕不存在政府繞過立法會立法的説法，稱《禁蒙面法》與所有附屬法例一樣，會由立法會以「先訂立後審議」的方式審議，待立法會在10月16日復會進行審議。他表示，屆時特首將發表2019年《施政報告》，期望立法會工作能順利展開，政府可推動及落實多項有利民生及經濟的措施和項目。

張建宗又呼籲社會各界，包括政黨及議員公開反對暴力，讓區議會選舉能在和平環境下順利舉行。

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