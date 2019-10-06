揮刀「訓話」斥青年毁民生設施　自稱賣刀漢遭圍毆涉藏械被捕 (11:25)

網上片段顯示，該名身穿粉紅色上衣的中年男子手持一把約長一呎的刀，於一間麥當勞內向數名青年「訓話」，稱「冤有頭債有主」、「要搞就搞政府總部、中聯辦、港澳辦，唔好搞民生設施」，又指「你哋打爛晒啲入閘機，搞到人無工返，手停口停」、「打爛人地飯碗，同殺人父母無分別」。其間青年一直低頭看電話，未有理會該名男子。

其後，有人著男子冷靜及將刀收起，男子將刀放入刀套，並解釋稱自己公司造刀，他身上有報價單、要見客，「差人拉我唔到」。

另有片段顯示，該名男子於街頭遭十數名青年圍毆，男子揮刀還擊，其間一名青年跌倒，男子上前揮刀企圖向跌倒在地的青年斬去，其餘人士以竹枝反擊及抵擋，有人上前將男子推開，他其後跌倒在地遭圍毆。

警方表示，昨晚11時44分接報，稱有人因政見問題爭執，及後發生打鬥，其間有人持刀。警方接報到場，拘捕一名45歲男子涉嫌藏有攻擊性武器；由於被捕人曾被4至5人圍毆，其頭部及眼受傷。警方現將案件列作公眾地方打架處理，交由屯門刑事調查隊第二隊跟進。

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