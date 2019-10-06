【禁蒙面法】民主派要求頒臨時禁制令　高院拒絕 (14:34)

郭榮鏗說，案件帶出的問題是香港三權分立、立法會及法治是否仍存在，法庭今次做法非常罕見，很少案件可如此快擬定聆訊日期，可看出法官亦認為有可能違憲，林鄭月娥行使《緊急法》很有問題。他指出，政府一方的資深大律師於庭上稱，若規例交予立法會審議會有很多民主派反對或質疑，所以繞過立法會訂立《禁蒙面法》，他批評是顯示了林鄭月娥的機心。

【13:17】高院聽畢雙方陳辭後，拒絕頒下臨時禁制令。

【12:55】答辯方表示，本港目前面對暴動、縱火、刑事毀壞、襲擊個別市民的情況，認為現時無法等待立法會10天後復會才討論相關立法，又形容雖然政府宣布立法當日，香港出現大規模暴力情況，惟翌日（5日）情況已轉趨和平，警方也沒使用催淚彈。

答辯方指出，警方要有效驅散非法集會或暴動時需用催淚彈，惟示威者不只佩戴外科手術用口罩，而是具保護性質、防禦催淚彈的裝備，又認為示威者蒙面後有「壯膽效果」，做出擲磚等平常不敢做的事。

答辯方不認同《緊急法》抵觸《人權法》，認為《緊急法》准許行會在「緊急或危害公安」的情況時訂立規例，與《人權法》要求當局正式宣布緊急狀態，而該狀態危及國本，才可採取減免履行《人權法》措施的要求不同，而「緊急」與「危及國本」的概念並不相同。

【12:35】申請方指出，引用《緊急法》賦予行政機關極大權力，有違正常憲制秩序，政府事前沒通知立法會，申請人亦於公布立法同日向特首發信，要求舉行緊急會議，惟目前未獲回覆。申請方稱，《緊急法》有需要交由立法會審議、衡量各方平衡。

申請方質疑《禁蒙面法》的合理必須性，又稱目前市民已經承受被捕風險，認為法庭須盡快處理，形容目前最大的公共危機，屬行政機關擁有無限權力制訂法律，同時缺乏認受性，以及與民情脫節。

【10:21】政府引用自「六七暴動」後未用過的《緊急法》訂立《禁止蒙面規例》（禁蒙面法），昨日（5日）起生效。繼學聯前副秘書長岑敖暉申請臨時禁制令被拒後，24名民主派議員昨宣布決定入稟高院，再要求就《禁蒙面法》頒布臨時禁制令，並提出司法覆核，稱行會只能在宣布緊急狀態下才得以援引緊急法，質疑政府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》是違法違憲。高等法院今早（6日）處理相關申請。

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申請人為24名民主派立法會議員，由資深大律師李志喜及名譽資深大律師陳文敏代表。答辯人依次為特首會同行政會議、警務處長及律政司長，由資深大律師余若海代表。

民主派會議召集人、公民黨立法會議員陳淑莊在開庭前表示，政府訂立《禁蒙面法》後，社會變得躁動和憤怒，批評引用《緊急法》之舉將香港推向「冇得返轉頭的環境」。

法律界立法會議員郭榮鏗稱，本案屬香港有史以來最重要的憲制案件，屬極權和法治的對決，質疑行政機關是否「點都得」、「我是法律就是法律」，毋須向立法會、公眾諮詢和授權。

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