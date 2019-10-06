【禁蒙面法】民主派要求頒臨時禁制令　高院今早開庭處理 (10:21)

政府引用自「六七暴動」後未用過的《緊急法》訂立《禁止蒙面規例》（禁蒙面法），昨日（5日）起生效。繼學聯前副秘書長岑敖暉申請臨時禁制令被拒後，24名民主派議員昨宣布決定入稟高院，再要求就禁蒙面法頒布臨時禁制令，並提出司法覆核，稱行會只能在宣布緊急狀態下才得以援引緊急法，質疑政府引用緊急法訂立禁蒙面法是違法違憲。高等法院今早（6日）將處理相關申請。
申請人為24名民主派立法會議員，由資深大律師李志喜及名譽資深大律師陳文敏代表。答辯人依次為特首會同行政會議、警務處長及律政司長，由資深大律師余若海代表。
民主派會議召集人、公民黨立法會議員陳淑莊在開庭前表示，特首林鄭月娥宣布引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》後，社會變得躁動和憤怒，批評引用《緊急法》之舉將香港推向「冇得返轉頭的環境」。
法律界立法會議員郭榮鏗則表示，本案屬香港有史以來最重要的憲制案件，屬極權和法治的對決，質疑行政機關是否「點都得」、「我是法律就是法律」，毋須向立法會、公眾諮詢和授權。
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