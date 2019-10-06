【禁蒙面法】民主派要求頒臨時禁制令　高院今早開庭處理 (10:21)

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申請人為24名民主派立法會議員，由資深大律師李志喜及名譽資深大律師陳文敏代表。答辯人依次為特首會同行政會議、警務處長及律政司長，由資深大律師余若海代表。

民主派會議召集人、公民黨立法會議員陳淑莊在開庭前表示，特首林鄭月娥宣布引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》後，社會變得躁動和憤怒，批評引用《緊急法》之舉將香港推向「冇得返轉頭的環境」。

法律界立法會議員郭榮鏗則表示，本案屬香港有史以來最重要的憲制案件，屬極權和法治的對決，質疑行政機關是否「點都得」、「我是法律就是法律」，毋須向立法會、公眾諮詢和授權。

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