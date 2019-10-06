百佳營業至晚上7時　銅鑼灣崇光、又一城暫停營業 (14:08)

【13:35】九龍塘又一城在facebook宣布，因應今日各區可能出現的大型公眾活動，基於安全考慮，又一城將於下午2時起暫停營業。

【09:32】《禁蒙面法》昨日（5日）首天生效，多區連日有市民示威，抗議禁蒙面法，銅鑼灣多間大型商場均暫停營業。崇光百貨（SOGO）今早（6日）在facebook宣布，基於顧客及職員的安全為首要考慮，崇光銅鑼灣店於今日暫停營業。

世貿中心昨晚亦在facebook宣布，因應可能出現的大型公眾活動，為保障顧客、職員及租戶的安全，世貿中心於今日暫停營業。

昨日有逾百人到銅鑼灣崇光百貨外聚集後佔馬路遊行，遊行者大多戴上口罩，抗議《禁蒙面法》。網上有人呼籲百萬計人今日上街遊行反惡法。

德福廣場昨日在facebook也表示，因應今日可能發生的公眾活動，有潛在風險，為顧及顧客、商戶及員工的安全及審慎起見，德福廣場全日暫停營業，而商場各出入口及停車場亦會關閉。

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