港鐵重開45站晚上9時停止服務　山頂纜車今起每晚10時關閉 (12:50)

【08:19】港鐵表示，部分路線今日（6日）恢復列車服務，重開45個車站，其餘48個車站繼續關閉。個別車站出入口或設施需較長時間復修，為騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，列車服務提早於晚上9時結束。

荃灣線列車服務維持6分鐘一班，金鐘、尖沙嘴、佐敦、旺角、太子、深水埗、長沙灣、葵芳、大窩口及荃灣站暫時關閉；

觀塘線列車服務維持6分鐘一班，旺角、太子、樂富、黃大仙、九龍灣、牛頭角、觀塘及調景嶺站暫時關閉；

港島線列車服務維持6分鐘一班，西營盤、上環、金鐘、灣仔、銅鑼灣、天后及炮台山站暫時關閉；

南港島線列車服務維持6分鐘一班，金鐘站暫時關閉；

將軍澳線列車服務維持6分鐘一班，調景嶺、將軍澳、坑口、寶琳及康城站暫時關閉；

東涌線列車服務維持6分鐘一班，欣澳及東涌站暫時關閉；

迪士尼線列車服務暫停；

東鐵線列車服務維持6分鐘一班，大圍、沙田、大埔墟、粉嶺及上水站暫時關閉；

西鐵線列車服務維持6分鐘一班，尖東、荃灣西、元朗、天水圍及屯門站暫時關閉；

馬鞍山線列車服務暫停。

另外，港鐵表示，機場快線今日不停博覽館站；下午1時起至尾班車，因應機管局及政府要求，機場快線只提供香港站至機場站來回服務，不停九龍站、青衣站及博覽館站。九龍站市區預辦登機手續全日暫停，香港站市區預辦登機手續服務正常，截止時間為飛機起飛前90分鐘。

直通車方面，港鐵表示，取消以下班次，分別為廣州往九龍︰Z809Z、Z805、Z819；九龍往廣州 Z818、Z810；上海往九龍︰Z99；九龍往上海︰Z100。

輕鐵方面，港鐵表示，四條路線包括705、751、614、615暫停，其餘輕鐵路線將維持15至20分鐘一班。