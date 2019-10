【十一．示威．短片】灣仔防暴警天橋上向街上示威者擲垃圾桶 (23:11)

該法新社記者上載的片段顯示,事發時多名防暴警察在通往灣仔入境事務大樓的柯布連道天橋上,探頭張望橋下沿告士打道跑向銅鑼灣方向的示威者。其後一名警員從橋上舉起一個橙色垃圾桶,擲向橋下示威者。現場煙霧彌漫,片段未能拍得有無示威者被擊中。約8秒後,有警員從天橋上向街上發射最少4發催淚彈。

Reviewing footage from Oct 1 in #HongKong. This one clearly shows riot police throwing a rubbish bin (orange object) from a #Wanchai footbridge at protesters as they flee from police tear gas and pepper spray.#HongKongProstests #antiELAB pic.twitter.com/rSyqeipqdw— ayana (@ayanchiu) 2019年10月5日