【十一．示威．短片】灣仔防暴警天橋上向街上示威者擲垃圾桶 (23:11)

該法新社記者上載的片段顯示，事發時多名防暴警察在通往灣仔入境事務大樓的柯布連道天橋上，探頭張望橋下沿告士打道跑向銅鑼灣方向的示威者。其後一名警員從橋上舉起一個橙色垃圾桶，擲向橋下示威者。現場煙霧彌漫，片段未能拍得有無示威者被擊中。約8秒後，有警員從天橋上向街上發射最少4發催淚彈。

按此觀看法新社記者片段

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