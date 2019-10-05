【十一．示威．短片】灣仔防暴警天橋上向街上示威者擲垃圾桶 (23:11)

10月1日多區發生激烈示威及衝突，一名法新社記者今日（5日）在Twitter上載片段，顯示有防暴警察從灣仔一條天橋上，向橋下示威者擲垃圾桶，並向橋下發射催淚彈。《明報》正向警察公共關係科查詢有關行為是否合法，或是根據什麼行動守則，正等待回覆。
該法新社記者上載的片段顯示，事發時多名防暴警察在通往灣仔入境事務大樓的柯布連道天橋上，探頭張望橋下沿告士打道跑向銅鑼灣方向的示威者。其後一名警員從橋上舉起一個橙色垃圾桶，擲向橋下示威者。現場煙霧彌漫，片段未能拍得有無示威者被擊中。約8秒後，有警員從天橋上向街上發射最少4發催淚彈。
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Reviewing footage from Oct 1 in #HongKong. This one clearly shows riot police throwing a rubbish bin (orange object) from a #Wanchai footbridge at protesters as they flee from police tear gas and pepper spray.#HongKongProstests #antiELAB pic.twitter.com/rSyqeipqdw— ayana (@ayanchiu) 2019年10月5日
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