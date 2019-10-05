防暴警荷槍實彈進屯門醫院　醫生震驚：18年戰地工作未見過 (21:42)

歐耀佳指出，人道救援組織包括無國界醫生及紅十字國際委員會，均要求武裝人員在戰地醫療機構內解除武裝。歐耀佳過去18年戰地醫院經驗中，即使軍人和衝突雙方的武裝分子，都會尊重要求，進入醫療機構前解除武裝，讓其他成員在醫院門外看管武器。

稱醫療機構內解除武裝是「基本常識」

歐耀佳解釋，人道救援機構內治療衝突雙方的傷者，若有一方以武裝進入很可能會在醫院內引起衝突，「如果有人帶槍入去就可能發生槍戰」，危及病人及醫護人員安全。歐續說，屯門醫院是全港最繁忙的醫院之一，警員荷槍實彈有可能傷及病人和醫療人員；他的一名屯門醫院醫學生昨當值時看見警方持槍進入感恐懼。歐耀佳形容警方在醫院手持槍械「恐怖」和對此感到震驚，「在第三世界、武裝衝突地方都不會出現的事，他們都會尊重人道醫療機構，無法想像（警員持槍進入醫院）在香港出現了」。

他表示，在醫療機構內解除武裝是「基本常識」，批評警方無知或愚蠢；若是警員一放下槍械感到恐懼，歐耀佳擔憂警員是否情緒不穩。若非上述兩種情況，歐耀佳更擔心事件代表警方為展示武裝實力而愈來愈不節制。他促請食物及衛生局長陳肇始和醫管局高層就事件表態，採取措施確保病人和醫療人員安全。

醫管局表示，關注防暴警帶同裝備進入屯門醫院。警方稱，警員因應昨晚的情況和根據風險評估，在區內不同地點部署警力，重申在醫院調查任何個案或進行任何行動時，不會影響醫院運作和病人服務。

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