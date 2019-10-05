【逃犯條例】旺角警署外清場　元朗示威者向鄉委會擲燃燒彈 (23:59)

【10月5日23:55】旺角大批防暴警在彌敦道一度登上警車，其後突然落車衝向奶路臣街位置帶走一名中年男子。

【23:45】防暴警在彌敦道近亞皆老街舉藍旗，以電筒照射逗留行人路上的市民，要求離開。一批警員在荔枝角道近彌敦道登上警車離開，另一批沿彌敦道向尖沙嘴方向推進至旺角道附近。

【23:29】太子防暴警清除路上路障。

【23:27】元朗有示威者破壞鄉委會大門。

【23:21】太子彌敦道有大批持盾防暴警員趕至，準備驅散旺角警署附近的示威者。

元朗有示威者向十八鄉鄉事委員會擲燃燒彈。

【23:14】大埔防暴警由警署出來，在太和路一帶追捕四散的市民。

【23:05】旺角警署警員在露台再舉藍旗，有警員持長槍指向街上。

【22:58】大埔有一批街坊包圍在大埔警署外不停指罵，警員在警署內以強力電筒照射街坊。

【22:58】大埔有示威者以巴士站牌等雜物堵塞南運路。

【22:55】旺角警署警員舉藍旗，警告在場人士現正參與非法集結，要求他們立即離開；警告又指蒙面者正觸犯法例，要立即除下，否則會有拘捕行動。

【22:48】警方表示，有示威者在全港流竄，包括香港仔、小西灣、油麻地、旺角、將軍澳、大埔、元朗和天水圍多區，大肆堵路、破壞商舖和公物，嚴重破壞社會安寧。警方警告示威者立即停止所有違法行為及離開。附近市民應盡快離開，保障自身安全。

另外，元朗警署報案室服務已暫停，警方呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務。市民如有緊急事故，可致電999。

【22:35】元朗豐年路輕鐵站有示威者持鐵槌破壞站內設施。

【22:30】一批市民在旺角警署附近聚集，不時指罵及以激光筆照射。

【22:25】元朗防暴警退回警署，一批市民再次在街上聚集。

旺角彌敦道上的市民多數已返回行人路。

【22:15】防暴警在旺角撤退後，大批市民再次在彌敦道馬路上聚集，並向深水埗方向前進，沿途高叫口號。

【22:00】多部警車及水炮車駛離彌敦道。

【21:53】旺角防暴警察上警車，馬路兩旁市民指罵，噓聲不絕，有警員回頭揮手。

【21:44】防暴警在旺角清除棚架路障，沿彌敦道向尖沙嘴方向進發掃蕩。

香港仔一批防暴警在香港仔中心及香港仔大道一帶巡邏，其間制服拘捕最少一名青年。

【21:40】水炮車及大批警車沿彌敦道前進。

【21:33】在彌敦道堵路的示威者向尖沙嘴方向撤走，沿途高叫口號。

【21:30】水炮車駛至旺角警署外彌敦道，防暴警察在太子道西交界設防線。

旺角彌敦道有一批示威者以地盤竹枝堵路。

【21:25】防暴警在元朗大馬路推進，表示「唔關事嘅人離開」。

【21:17】防暴警在元朗大馬路開咪，表示「唔係參與非法集結嘅市民可以離開」。

警方表示，大量示威者於黃大仙龍翔道和元朗青山公路堵路，嚴重阻塞交通。警方多次警告示威者停止違法行為無效，因應現場情況，警察正在使用相應武力驅散示威者。警方呼籲在場人士立即離開。黃大仙警署報案室服務暫停，警方呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務。市民如有緊急事故，可致電999。

【21:07】晚上約8時半，黃大仙有數十名黑衣人在近摩士泳池一段龍翔道，以鐵馬、水馬等雜物築起路障堵塞馬路，部分行車線受阻，其後防暴警員到場清除路障。約8時50分，近樂富巴士總站，多名防暴警員制服最少一名黑衣人，防暴警員並進入橫頭磡邨宏顯樓地下大堂將一名黑衣男子帶出外面，登記其資料後放行。男子隨即返回宏顯樓。

在元朗大馬路，晚上約8時半，一批示威者以小巴站牌及膠馬等雜物堵路。一名白衣女子試圖搬開路障，但其他人又將路障放回路上。大批防暴警抵達元朗大棠路，前進到近青山公路築起防線，大部分聚集的示威者已四散離去。有速龍小隊在元朗大馬路截查市民。

在天水圍，十多名黑衣人進入天水圍輕鐵銀座站，破壞車站設施。

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