【逃犯條例】彌敦道再有大批市民聚集 (22:25)

【22:15】防暴警在旺角撤退後，大批市民再次在彌敦道馬路上聚集，並向深水埗方向前進，沿途高叫口號。

【22:00】多部警車及水炮車駛離彌敦道。

【21:53】旺角防暴警察上警車，馬路兩旁市民指罵，噓聲不絕，有警員回頭揮手。

【21:44】防暴警在旺角清除棚架路障，沿彌敦道向尖沙嘴方向進發掃蕩。

香港仔一批防暴警在香港仔中心及香港仔大道一帶巡邏，其間制服拘捕最少一名青年。

【21:40】水炮車及大批警車沿彌敦道前進。

【21:33】在彌敦道堵路的示威者向尖沙嘴方向撤走，沿途高叫口號。

【21:30】水炮車駛至旺角警署外彌敦道，防暴警察在太子道西交界設防線。

旺角彌敦道有一批示威者以地盤竹枝堵路。

【21:25】防暴警在元朗大馬路推進，表示「唔關事嘅人離開」。

【21:17】防暴警在元朗大馬路開咪，表示「唔係參與非法集結嘅市民可以離開」。

警方表示，大量示威者於黃大仙龍翔道和元朗青山公路堵路，嚴重阻塞交通。警方多次警告示威者停止違法行為無效，因應現場情況，警察正在使用相應武力驅散示威者。警方呼籲在場人士立即離開。黃大仙警署報案室服務暫停，警方呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務。市民如有緊急事故，可致電999。

【21:07】晚上約8時半，黃大仙有數十名黑衣人在近摩士泳池一段龍翔道，以鐵馬、水馬等雜物築起路障堵塞馬路，部分行車線受阻，其後防暴警員到場清除路障。約8時50分，近樂富巴士總站，多名防暴警員制服最少一名黑衣人，防暴警員並進入橫頭磡邨宏顯樓地下大堂將一名黑衣男子帶出外面，登記其資料後放行。男子隨即返回宏顯樓。

在元朗大馬路，晚上約8時半，一批示威者以小巴站牌及膠馬等雜物堵路。一名白衣女子試圖搬開路障，但其他人又將路障放回路上。大批防暴警抵達元朗大棠路，前進到近青山公路築起防線，大部分聚集的示威者已四散離去。有速龍小隊在元朗大馬路截查市民。

在天水圍，十多名黑衣人進入天水圍輕鐵銀座站，破壞車站設施。

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