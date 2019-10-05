【禁蒙面法】24民主派議員入稟促頒臨時禁制令　司法覆核緊急法 (20:35)

民主派的聲明表示，特區政府昨日（4日）宣布引用緊急法，制定禁蒙面法。民主派立法會議員認為，上述兩條法例均違反《基本法》，並剝削及/或限制市民在基本法及《香港人權法案條例》保護下合理的人權和自由，完全不能接受。

聲明又表示，制定禁蒙面法的過程完全繞過立法會，無視三權分立、互相制衡的原則；立法會是香港特別行政區內唯一合憲合法的立法機關，任何法例及附屬法例，均應經立法會審議及通過，方能正式生效。聲明指出，特區政府是次繞過立法會，引用緊急法來訂立限制市民自由和剝削人權的惡法，勢必激起更強烈民憤，進一步將香港推向無法挽回的局面。

全體民主派立法會議員就此決定入稟高等法院，要求就禁蒙面法頒布臨時禁制令，以及就特首會同行政會議運用緊急法提出司法覆核，希望禁止特區政府進一步摧毁法治，作出違反人權及憲制的行為。

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