大埔私家車撞倒男子不顧而去　傷者友人稱曾因爭路爭執 (19:47)

警方指出，下午2時許接獲一名男子報案，指自己在大埔曉運路10號對開被私家車撞倒，頸部受傷，送大埔那打素醫院治理。案件列「交通意外有人受傷—有人不顧而去」處理。

受傷男子姓錢，當時坐在友人李先生駕駛的一輛黑色私家車，其間曾與涉案車輛的司機因爭路問題口角，其後車輛駛入大埔曉運路時，覺得對方「吊住尾」，友人落車與對方理論，質問對方「跟夠未」。李先生形容對方「揸正堂軚、退後、加油」撞向其友人，其友人被撞，擱在車頭被車推前至運頭塘鄰里社區中心門外，李先生見狀落車踢向涉事車輛，涉事車輛其後駛走。其友人手腳及背部受傷，送院治理。

肇事司機一度揮舞伸縮警棍及刀

熱血公民運頭塘社區主任黃兆健在fb發文，表示事後前往醫院探望傷者，指傷者臀部、腳踝位置嚴重擦傷，正安排洗傷口，並已接受X光檢查，幸無生命危險。他引述傷者指出，理論期間司機在車內拿出伸縮警棍及刀向車外揮動，傷者躲避，警棍其後跌在地上，司機再把車倒駛，然後加速撞向傷者。

運輸署資料顯示，涉案私家車為本田Jazz，首次登記日期為2013年。登記車主姓張，報住大埔逸雅苑。