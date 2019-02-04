白衣漢揮逾呎長刀被追打　消防回應「見死不救」指控：無相關訓練及保護裝備 (17:51)

網上片段顯示，涉事白衣漢向追近他的十數人揮刀後，該些人繼續向其擲物，亦有人持竹枝上前打他，白衣漢試圖持刀反擊，被人群追打及高聲叫他「放低把刀」。雙方沿路追逐至一個十字路口，遇上兩架駛經的消防車。白衣漢繼續持刀站在其中一架消防車後方，向其施襲的人數增加，他頭部受傷流血，再度衝前圖斬向人群，並走到另一架消防車旁，拾起人群擲向他的一個圓形路牌作盾牌。

人群續向白衣漢擲物，並上前用竹枝及破爛的雨傘打他，並向他擲鐵欄等。他手上的長刀其後跌下，隨即大批人湧前，有人背向白衣漢攔住眾人，指出白衣漢已「放咗」長刀，促其他人「唔好打喇」。

消防處回應傳媒查詢表示，昨晚約10時34分接報深水埗港鐵站發生二級火警，兩部消防車前往處理途中，在欽州街和長沙灣道交界，「遇到一大群手持木棍、鐵通、鐵枝、竹枝等的人士與一名手持利刀的白衣男子互相追逐及打鬥」。處方指出，當時雙方均持有攻擊性武器，在消防車旁打鬥，部分人把大量物件擲向消防車。

消防處續指出，消防人員根據評估，未能確保在安全情況下可向白衣男子提供即時協助，但人員已嘗試啟動消防車上的響號，並在車內向外喝止施襲者，希望令他們停止襲擊，約一分多鐘後，白衣男子已在消防車車尾方向迅速離去，消防人員繼續前往處理深水埗港鐵站的火警。

消防處副處長發出緊急內部信息，表示近日香港多區發生違法事件，令有理性的港人「悲痛欲絕」；消防處人員曾被指控「縱容暴徒縱火，甚至對一名被多人圍攻的人見死不救」。信息指出，消防處管理層深知該處屬員「法定職責、裝備、訓練及經驗都不是可以應付這些暴徒」，但呼籲他們在拯救生命的大前提下盡力拯救人命，「不論那個人是市民、執法人員、甚至是暴徒」。

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