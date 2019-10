【禁蒙面法】市民戴口罩築人鏈遊行至太子　隊伍呼籲不衝擊旺角警署 (19:26)

【19:23】市民默哀後開始散去。

【19:14】楓樹街遊樂場內市民默哀後,高叫「聽日,維園見」,以及「沒有暴徒,只有暴政」、「五大訴求缺一不可」、「Fight for Freedom, Stand with Hong Kong」等口號。一名雙腳都使用義肢的外籍男子,用英文表示自己已在香港居住15年,呼籲大家要保持團結,「I love free Hong Kong!」市民大叫「Thank you」回應,並高叫「Free Hong Kong」。該49歲法國男子撐着拐杖步行離開時,呼籲在場市民「Take care of yourselves」。

【19:08】市民合唱《願榮光歸香港》後,高叫「解散警隊,刻不容緩」、「罪魁禍首 香港特首」、「我有權戴口罩!」、「5 Demands, not 1 less」、「香港人,反抗」等口號,並為離世的抗爭者默哀一分鐘。

【19:02】市民在楓樹街遊樂場亮起手機燈,合唱《願榮光歸香港》。

【18:57】遊行市民進入楓樹街遊樂場。

【18:54】人鏈轉入長沙灣道向西行向深水埗,演變成市民自發遊行,沿途高叫「香港人,反抗」、「光復香港 時代革命」、「Fight for Freedom, Stand with Hong Kong」、「沒有暴徒,只有暴政」等口號。有路過的車響號表達支持。

【18:46】人鏈已經過旺角警署,沒有停留,繼續邊前進邊高叫「蒙面無罪,立法無理」、「解散警隊刻不容緩」、「五大訴求缺一不可」等口號。

【18:40】龍頭抵達聯合廣場對開,遊行龍尾已抵達弼街。參與市民達成共識,呼籲稍後到達旺角警署不要停留,「直行直過」不要衝擊。

【18:24】遊行隊伍龍尾到達山東街。

【18:16】人鏈拉手遊行隊伍在彌敦道沿行人路向太子方向前進。記者見旺角彌敦道一帶的中國銀行、小米已加上圍板。

【18:05】尖沙嘴人鏈隊頭已到達窩打老道。

【17:34】英華書院中二學生霍同學也戴上口罩參與人鏈活動,當經過尖沙嘴警署、優品360時,他會加以指罵。他說,特首林鄭月娥引用《緊急法》頒布《禁蒙面法》,「得罪晒全香港人」,又說《緊急法》只是港人抗爭的開始,「你咁樣係唔會令到我哋驚㗎」。昨日校內公布不准戴口罩,霍同學說有不少師生落淚,擔心日後更易被警察拘捕。被問道公然「以身試法」,會否害怕被拘捕,他強調無得驚,「相信我們在今次革命中會贏!」下午5時半,人鏈隊頭已到達彌敦道及佐敦道交界。

【17:23】戴黑色口罩參與人鏈活動的謝小姐表示,過去在示威活動中也習慣戴上口罩,就是怕被秋後算帳。她認為政府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》是嚴重剝削人權,故要出來反抗。她反問,為何警察可以蒙面執法卻不被追究,市民卻無此權利。政府引用緊急法的先例已開,被問會否害怕將來會定立更多限制,謝小姐表示不會懼怕政府,會堅持抗爭。

【17:09】政府昨宣布推行《禁蒙面法》,觸發大批市民在全港多區示威抗議新法。今日下午約4時半,尖沙嘴海旁一帶聚集約100人,他們步行往碼頭,沿路高叫「香港人!反抗」、「蒙面無罪!立法無理!」等口號。

之後一批戴口罩市民築成人鏈,由尖沙嘴碼頭延伸至星光行,至下午5時,人鏈已由廣東道轉入海防道;海防道的六福珠寶、周大福、莎莎、太子珠寶鐘錶等店舖均已落閘。參與人鏈的包括上周在中學生集會發言的英華書院中二學生霍同學。人鏈其後轉出彌敦道。

