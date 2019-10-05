【禁蒙面法】張達明預告周日戴口罩上街：戴口罩就認不出我？ (16:53)

特首林鄭月娥會同行政會議，昨（4日）引用《緊急法》訂立《禁止蒙面規例》（《禁蒙面法》），禁止市民參與任何遊行及集會時使用口罩等蒙面用品。香港大學法律學院首席講師張達明今午（5日）在facebook上載自己戴上口罩的照片，表示明午（6日）將「以此裝束走上港島街頭」，「戴上口罩，難道你就認不出我？」
張達明表示，自己「不忍心看見年輕人成為制度暴力的犧牲品」，故衷心希望明日香港人能站出來，以和平理性方式，讓政權看見民心所向。他又說，戴口罩不是要「使用相當可能阻止識辨身份的蒙面物品」，而是要抗議政權倒行逆施、繞過立法會，以《緊急法》訂立《禁蒙面法》。
他又指出，市民外出戴口罩並不犯法；《禁蒙面法》只規管《公安條例》下所指的「公眾地方」，根據法庭詮釋，「公眾地方」不包括私人屋苑、商場、學校等，故市民若在「非公眾地方」蒙面，不會觸犯《禁蒙面法》，警務人員亦無權要求市民除去有關蒙面物品以核實身分。另外，即使市民在集會、遊行及非法集結等情況，在「公眾地方」戴上口罩，只要不會「相當可能阻止識辨身分」，亦不會犯法。
張達明並在facebook帖文中，附上《大公報》於1967年7月24日的頭版報道，報道提及各界鬥委會號召進一步動員群眾，用各種鬥爭形式反擊港英，「『緊急法令』不管多少條統統無效 我們只奉行：愛國無罪抗暴有理」，又稱港英政府推出大堆「緊急法令」，「反映它已喪失信心，其內心已『恐懼與沮喪』」。
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