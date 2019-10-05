【禁蒙面法】美旅客遊大嶼山避示威　「市民有權戴口罩保障健康」 (16:24)

韓國遊客油麻地遇示威 支持港人爭民主

來自韓國的Lee和朋友Choi昨晚抵港，經過油麻地彌敦道一帶，在九龍政府合署遇上示威人潮。Lee表示，他看見現場示威者大叫「Freedom for Hong Kong」口號，未見有暴力場面。他說，來港前在韓國已留意到有關香港的報道，許多韓國人也關注，他說：「作為韓國人，支持港人為民主自由奮鬥。」

Lee和Choi今日計劃在尖沙嘴一帶觀光，對於港鐵暫停列車服務，他不太擔心，認為香港是一個小城市，大可乘巴士甚至徒步，不怕影響行程。

美國遊客Spencer表示，來港已3天，知道香港各區有示威活動，故特意安排行程到較偏遠的景點，如昨日到大嶼山乘坐昂坪360纜車及看天壇大佛，未受示威活動或臨時交通問題影響。他說，看新聞知道有示威，但數日來未親身遇到，對於香港的觀感，他仍感安全。

他表示，留意到特區政府頒布《禁蒙面法》，「市民以健康理由戴口罩，這是合理理由，但政府則認為市民是為掩飾身分，對此我不感認同，市民有權保障自己健康啊！」他認為，「政府可規定白色口罩為健康保護的口罩？他們大可考慮這方面。」

來自上海的旅客陳先生（化名）表示，從電視新聞上知道香港有示威活動，他住在銅鑼灣區的酒店，看過防暴警察行動，但未感到特別危險。他說，昨日到訪迪士尼樂園，今早到太平山，沒因臨時交通安排影響行程。

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