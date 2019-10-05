【禁蒙面法】教育局刊答問文章　澄清致函學校非施壓 (16:35)

●教育局致函學校是否作政治施壓？

○不是。鑑於《禁止蒙面規例》是全新法例，涵蓋全港市民，包括學生，並於公布後翌日，即學校長假期開始時立即生效，教育局認為有必要盡快讓學校和家長知悉有關法例及相關事宜， 從而提醒學生，以免他們誤墮法網，因此即日致函全港學校。這是負責任的做法，「政治施壓」之說是無中生有。

●《禁止蒙面規例》是否與學校及學生無關？

○絕對有關。《禁止蒙面規例》禁止《公安條例》（第245章）所規範的公眾集會及遊行，以及非法集結、未經批准集結和暴動中使用蒙面物品。雖然校內的教學活動不在新法例規管範圍之內，但在近月的社會事件中，有不少學生走在前線，甚至受傷、被捕及被起訴，令人十分痛心。教育局已再三呼籲同學要遠離危險的地方，更切勿參與違法的活動。有見及此，教育局及學校確有必要提醒學生注意《禁止蒙面規例》，以免在不知情下誤墮法網。這完全是出於對學生的關心，網上有指發信是「白色恐怖」，實在是無稽之談。

●教育局罔顧學生健康，禁在校內外戴口罩？

○不是。教育局在信中已說明不應戴上口罩或以任何其他方式遮蓋臉孔的原則，並完全理解健康原因或宗教的需要。一般來說，學生在學校與師長和友儕相處沒有必要、也沒有特別原因要遮蓋臉容，而遮蓋臉容也不是人與人之間真誠交往的正常做法。然而，如因健康問題（例如患上流感），或在流感高峰期避免感染，則另當別論。雖然《禁止蒙面規例》並不涵蓋學校的學習活動，但學生亦應學習日常生活中與人相處的慣常做法。這是教育的一部份，所以我們請學校適當地在學校教導學生。

●教育局是否要求學校懲罰戴口罩的學生？

○不是。學校是教育場所，除學校課程外，亦有需要教導學生認識社會及生活相關的禮儀、規定和責任等。信中提及的校本處理，重點在於了解有關學生的情況，從而作出解釋、輔導及支援，我們信任學校會以最合適的方法跟進學生的需要，幫助他們逐步成長。

●要求家長簽署學校回條是否要他們同意承擔責任？

○不是。家校合作是培育學生成長的重要一環，雙方的良好溝通至為重要。教育局在信中夾附的家長回條範本僅供學校參考，旨在讓家長如常回覆學校，通知校方已閱讀有關重要通告的內容，並沒有其他含義。事實上，家長也有照顧及教導子女的責任，幫助他明理守法，健康成長。

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（教育局網站）

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