【禁蒙面法】上水逾百防暴警巡邏　警告天橋市民勿停留 (18:30)

【18:12】上水逾百防暴警在街上巡邏，並警告天橋上的市民不要停留。

【17:43】上水往文錦渡巴士大打蛇餅，要等逾1小時才能上車。

【16:00】上水廣場外有約200人聚集，主要是街坊裝扮，大部分人沒有佩戴口罩。由於港鐵停駛，上水往皇崗的巴士站大排長龍。現場消息指出，聚集人士一度與排隊乘巴士回內地的內地人起爭執，短時間後回復平靜。

新城市廣場停業公眾通道封鎖

【15:48】特首林鄭月娥昨（4日）會同行政會議，決定引用自「六七暴動」後未用過的《緊急情况規例條例》（緊急法）訂立《禁止蒙面規例》（禁蒙面法）後，昨晚多區發生激烈示威活動，沙田為其中之一。記者今日（5日）中午於沙田觀察，沙田新城市廣場今日暫停營業，多條公眾通道封鎖；連城廣場亦暫停營業，只有一間售賣泡芙的商店營業。相鄰的港鐵沙田站今日關閉，從閘外可見到站內售票機、電視屏幕均被破壞，部分牆壁亦被塗污。

另外，沙田政府合署及康文署總部亦被嚴重破壞。沙田政府合署大門的玻璃幕牆幾乎全部碎裂，碎片散落一地；康文署總部內的扶手電梯玻璃、樓梯兩旁的玻璃被敲碎，盆栽被推倒，至今仍未清理。

沙田其他商場及商戶方面，沙田中心、好運中心、瀝源廣場等今日繼續營業，大部分商戶有開門，百佳、Pizza Hut等部分商戶則無營業；部分商戶亦被破壞，如吉野家、元氣壽司等。有銀行今日進行防護工作，中國建設銀行沙田分行在舖外鑲鐵板，上海商業銀行、交通銀行今日無營業，沙田中心的中銀櫃員機被破壞，舖位外被圍封，並有消防在場。

昨晚有示威者於沙田警署與警方對峙，沙田警署一帶基本上已清理好，惟仍有火燒痕迹。

至於網上有人呼籲今午1點於沙田新城市廣場聚集，目前暫未見到群眾；至下午近3時沙田一帶大致平靜。

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