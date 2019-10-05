【禁蒙面法】示威者聚集遮打花園　防暴警截查戴口罩市民 (18:10)

【17:50】示威者持續指罵警員，有人質問警員是否以《禁蒙面法》拘捕市民，警員沒有回應。

【17:35】百計示威者在遮打花園聚集，大批防暴警在中環截查戴口罩的人，把一男一女帶到路邊，大批示威者指罵及高呼「放人」。

【15:44】港島遊行龍頭轉入遮打道，在太子大廈外唱《願榮光歸香港》，高呼「我有權戴口罩」及「聽日，維園見」。

【15:38】港島遊行龍頭下午約3時半抵達遮打花園，龍尾約6分鐘後亦經過該處。龍頭則沿德輔道中經過雪廠街交界後，突折返走入雪廠街。

另外，網上有人號召今午3時到尖沙嘴梳士巴利道花園集合，抗議政府頒布《禁蒙面法》。不過現場人數少，有戴口罩的市民考慮乘渡海小輪過海到銅鑼灣。

【15:23】龍尾已抵達金鐘。

龍頭在軒尼詩道警政大樓外位置不斷高叫「黑社會」、「解散警隊」。

【15:02】龍頭到達軒尼詩道與盧押道交界。

【14:55】網民號召今日（5日）下午2時於銅鑼灣崇光百貨前集會，遊行到遮打花園。身為公務員的林小姐今日以藍色布巾蒙面，她認為「愈要禁，就愈要做，正如早前愈禁遊行，我愈要出來遊行」。她說，不怕被警察扯走面巾，批評政府管治失當，而且沒有聽民意，質疑政府完成第一次「社區對談」就推出《禁蒙面法》，根本無助平息事件，反而會激起更多民憤。

林小姐表示，昨日（4日）聽到政府推出禁蒙面法，感覺很氣憤，她說，2003年時曾上街反對23條立法，當年政府即時回應民意，撤回惡法，但今年政府不聽民意，「為何政府選擇鎮壓青年呢？」她表示，自6月12日看到警方對待示威者時使用過分武力，她自6月16日起遊行，初時沒有蒙面，「因為我是公務員，當初只去靜坐、有不反對通知書的集會」，她自7月起開始蒙面出席集會，原因是警方施放太多催淚彈，後來看到警察漸漸不批出反對通知書，更加覺得要走出來捍衞集會自由。

質疑撐警集會者戴口罩 會否被捕

下午約2時15分，銅鑼灣崇光百貨外已聚集過百名市民，他們均戴上口罩，叫喊「抗爭有理，蒙面無罪」、「香港人，反抗」口號。從事物流的吳先生不滿為何只是市民不可蒙面，但警察就可以蒙面，進一步令警察有特權，「如果撐警集會有人戴口罩，警察會不會拘捕他們？」他擔心政府隨時進一步宵禁、戒嚴，「今日不出來，遲些集會自由都無」。他表示，只要政府成立獨立調查委員會，相信上街人數即會減四五成，但政府偏偏「愈搞愈亂」，他認為推《禁蒙面法》只會激發更多人上街，令香港人愈來愈激動。

高士威道逾10防暴警巡邏

遊行開始後，市民沿路高呼「蒙面無罪，抗爭有理」、「五大訴求，缺一不可」、「解散警隊，刻不容緩」，人群其後走出軒尼詩道，沿東行兩條行車線遊行。記者現場所見，遊行人數逾百，大多數人戴上口罩。遊行龍頭位置有數名長者，75歲的王伯不斷高呼「香港人，齊齊反抗」，又叫「光復香港，時代革命」。2時45分，銅鑼灣高士威道有十多名防暴警及多名攜裝備便衣探員在路上巡邏。

20歲的學生任小姐戴上黑色鴨嘴帽、太陽眼鏡和口罩，走到遊行隊伍隊頭，不怕被拍攝。她自稱是個和理非，自6月上街遊行，均與兩三個朋友出來，但她部分和理非朋友因《禁蒙面法》不敢出來，令她有點失望，所以她今天獨自出來。她形容禁蒙面並不合理，且壓制自由，所以自己覺得不應因此害怕而不出來抗爭。她不怕被警察扯走口罩，揚言「不自由，毋寧死，不介意被捕」。

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