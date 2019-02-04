【禁蒙面法．短片】林鄭錄影講話：港昨度過黑暗一夜　公共安全受危害是立法理據 (14:49)

林鄭月娥稱，法庭昨晚拒批有關禁蒙面法的臨時禁制令，法庭認為香港正處於嚴峻情況，雖無人可保證禁蒙面法能完全成功結束暴力情況，但規例與結束暴力的目的相關，「有必要透過規例控制非法集會及獲警方發出不反對通知書的大型集會」。

對於非建制派議員指出政府訂立禁蒙面法並無法律基礎，且繞過立法會，林鄭月娥稱這「不是事實，亦是無根據」，強調特區政府是按現行法例賦予的權力採取適當行動。她又促請外國官員及議員「認清事件本質」，表示香港正面對前所未有的暴力衝擊，政府需採取果斷法律手段遏止暴力，回復社會安寧。她強調，政府將以最大決心遏止暴力，呼籲市民支持政府「依法制暴」，以堅定意志與暴徒割席。

林鄭月娥發表錄影講話時，3名司長及其中11名局長站立於其身邊一同出鏡；商務及經濟發展局長邱騰華和教育局長楊潤雄未有現身。

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