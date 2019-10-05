【禁蒙面法】銅鑼灣多間大型商場暫停營業　藥房東主：咁貴舖租點頂？ (14:58)

本報記者於銅鑼灣見多間大型商場均暫停營業，包括崇光百貨、世貿中心、金百利中心等，其中世貿中心外拉起紅線，金百利中心外架起鐵馬圍封。不少鬧市地舖則繼續營業，當中包括藥房、餐廳、連鎖藥妝店等。

店內職員大部分均表示「唔知今日有示威」，但強調一旦示威活動開始便「即刻閂門」。有藥房東主慨嘆，如非緊急都會繼續營業，無奈稱：「咁貴舖租點頂？」

鄰近樓上商場「東角laforet」、銅鑼灣地帶均繼續開放，但商場內多數店舖沒有營業，全層只有零星一兩間舖頭開門。有經營韓國首飾的職員表示，眼見暫時沒有示威活動，故繼續開門，惟感嘆人流冷清，近日生意慘淡，「今日星期六都冇乜人」。她認為銅鑼灣是旅遊熱點，但近月因示威活動訪港遊客明顯減少，「做遊客生意」的商戶影響最大。

當問及會否擔心店舖受破壞，她表示擔心，「出咗事有冇人保？」她說，雖然示威者現階段只針對個別商戶破壞，仍難保其中有較偏激的人會胡亂破壞，所以示威活動一旦加劇她便會關門，不會冒此風險。

另外一名職員表示，「最擔心返唔到屋企」，稱試過因示威活動店舖馬上關門，惟路上已沒有公共交通工具，甚至無辜「食催淚彈」。

北角大部分茶餐廳及食肆均如常營業，包括麥當勞、譚仔三哥雲南米線、大家樂、大快活等。美心西餅、東海堂及Starbucks沒營業，美心MX則如常營業。超市方面，惠康及759阿信屋如常營業，惠康內的麵包幾乎被搶購一空。北角街市亦有如常營業，但未見很多人流。

禁蒙面法 相關報道：

中槍男童情况穩定 元朗店舖輕鐵站嚴重損毁

人民日報：規例充分展現港府依法制暴決心

李家超：警員公開編號是「放棄特權」 鄭若驊：繞過立會說法不完全正確

佩洛西批港府無法回應港人不滿

記協憂損害新聞採訪自由