【禁蒙面法】李家超：警員公開編號是「放棄特權」　鄭若驊：繞過立會說法不完全正確 (13:12)

李家超表示，暫無接獲警方正式報告，因違反《禁蒙面法》而拘捕任何人。他指出，暴力的人在蒙面下很容易逃避法律責任，從而肆無忌憚去擲汽油彈及襲擊不同意見的市民等，政府推出規例的目的是為減少在蒙面期間犯法的趨勢，政府明白單靠一條法例不會解決所有問題，但希望能夠如以往遊行示威後，能回復和平有序的生活。

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被問及警員如何判斷戴口罩人士是為預防流感，李家超指出，警員執法時要有合理懷疑，警員在場可先登記相關人士資料，調查後再採取行動或即場處理，他相信絕大部分個案都不會到律政司或法庭處理的階段，警方於執法時是希望將人手集中在處理暴徒，他認為社會過分憂慮，亦指出警隊會針對條例向警員作解釋。

對於警方執法時可蒙面會否更大膽做出過火或違規行為，李家超表示，警方有紀錄及方法知道被投訴警員的身分，警員亦有識別號碼。對於不少影片均顯示警員沒有明顯展示編號，他認為，暴動的環境是十分混亂，每個人都走動中，未必能看到警員的編號，但警方會盡量以其他線索找到被投訴警員身分。他指出，警員公開編號已是「放棄特權」，已公開了身分及沒有了私隱，他希望社會將同一把尺放在暴徒上，暴徒要負責，不要蒙面作識別，才是理性公道。

禁蒙面法繞過立法會？ 鄭若驊︰先訂立後審議

鄭若驊則指出，言論自由、集會自由、私隱等這些權利都不是絕對，她強調規例並無影響參與和平及合法集會的自由，示威者亦不需擔心僱主秋後算帳而蒙面，她指出香港勞工法例完整，勞資審裁處有一定程序保障參與示威的人。她表示，《禁蒙面法》是附屬法例，是根據先訂立後審議程序去處理，繞過立法會的說法不完全正確。

對於會否戒嚴，鄭若驊表示，所有可用的法律方法都會研究及會提出法律觀點。李家超說，政府使用任何措施都會考慮整體情況，政府不會排除任何可能性。

李家超︰市民若堅持蒙面可控阻差辦公

李家超於節目結束後見傳媒時表示，現時警員已有權力查核身分，若市民堅持蒙面，警員無法確認其身分，可被控阻差辦公，而訂立《禁蒙面法》可令權力和責任更清晰，是希望犯法的人能承擔法律責任，相信對絕大部分守法的人有阻嚇性。他又說，市民支持及尋找理由去解釋暴力是「火上加油」，呼籲市民不要不譴責暴力及不割席。

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