家人醫院探望元朗中槍男童　醫管局關注防暴警進入屯門醫院 (18:50)

【10:08】一名14歲男童昨晚（4日）在元朗的衝突中，遭一名便衣警員開槍射傷左腳大腿，男童在屯門醫院接受手術，家人凌晨趕往醫院探望，至今日（5日）清晨5時許離開，其間拒絕回答記者提問。元朗區助理指揮官（刑事）游乃強凌晨亦到屯門醫院調查。

警方凌晨召開記者會，警察公共關係科高級警司余鎧均稱，該名便衣警遭多人圍毆，被示威者用硬物擊打頭部及背部，「完全寡不敵眾」，根據警方指引，警員在可以保護自己或他人免受生命威脅情况下開槍，她認為，警員開槍是合法合理，警員其後又被投擲汽油彈，形容是「直頭想攞佢命」。余鎧均續說，事後收到報案，得知一名男子受到槍傷，惟至今未能接觸傷者，不清楚他在事件中的角色。

另外，事發時便衣警員的佩槍及子彈彈匣跌在地上，惟警員撤退時未能及時撿回子彈彈匣，余鎧均呼籲市民將拾獲的子彈或子彈殼交還警方。

醫管局表示，截至早上7時半，示威衝突中共有31名傷者，3名男子情况嚴重，分別留醫屯門醫院、威爾斯親王醫院及伊利沙伯醫院；11男3女情况穩定，11男3女已出院。

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