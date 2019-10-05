德福廣場周日全日休業　出入口停車場關閉 (23:35)

【15:20】7-Eleven在facebook表示，考慮各區情況及交通選擇減少，為確保顧客和店舖團隊安全，決定於下午5時關閉7-Eleven店舖。

【15:00】惠康在facebook表示，現時大部分惠康分店維持正常營業，部分分店早前因商場關閉及其他情況而暫時關閉；考慮各區情況及交通選擇減少，為確保顧客和店舖團隊的安全，惠康店舖於下午5時關閉。

萬寧亦在facebook表示，考慮各區情況及交通選擇減少，為確保顧客和店舖團隊的安全，決定於下午2時關閉。

宜家家居表示，因應交通情況，荃灣及九龍灣分店全日暫停營業；沙田、銅鑼灣分店及提貨中心提早於下午5時暫停營業；客戶支援中心提早於下午4時暫停服務。

【09:40】本港多家商店今早（5日）在社交網站宣布，考慮到交通及員工安全，今日將暫停營業。

百佳今早在facebook專頁宣布稱，考慮今日交通情況及員工安全，全線店舖休息一天。

崇光百貨（SOGO）亦在facebook宣布，基於顧客及職員的安全為首要考慮，崇光銅鑼灣店及尖沙嘴店於今日暫停營業。

屈臣氏及豐澤也在facebook宣布，全線香港店舖(機場店除外）休息一天。

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