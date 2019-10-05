機鐵香港站預辦登機服務恢復　港鐵其餘各線全日暫停　巴士部分路線改道 (17:12)

九巴則表示，因應港島區最新交通情況，部分路線可能會因應實際情況調整或作改道安排，乘客須依照在場外勤人員指示。

【16:05】港鐵表示，香港站的市區預辦登機服務恢復，截止時間將維持在飛機起飛前90分鐘。

【15:06】港鐵表示，多個港鐵車站早前遭受嚴重破壞，港鐵正努力修復。經與警方及相關政府部門進行風險評估後，港鐵服務有以下安排：

機場快線列車服務下午2時30分起恢復。因應機管局及政府要求，香港站至機場站來回方向維持10分鐘一班。而九龍站、青衣站及博覽館站則維持關閉。

其他鐵路線包括輕鐵今日全日暫停。港鐵巴士將於下午4時起恢復有限度服務。

【14:33】機場快線列車服務下午2時30分起恢復。香港站至機場站來回方向維持10分鐘一班。而九龍站、青衣站及博覽館站則維持關閉，市區預辦登機服務繼續暫停。

另外，機場快線香港站會實施人流管理安排，所有機場快線乘客需要經過車站地面層指定通道，才能前往月台層乘車，現場會有港鐵職員協助乘客。因應機場實施的保安要求，港鐵人員會協助機場保安及機管局人員於該處（地面層）協助乘客檢查是否持有有效機票或登機證等文件。有關安排屬自願性質。如有需要，警方亦會協助機場保安及機管局處理。

港鐵呼籲乘客預早計劃行程或考慮使用其他交通工具，以及留意港鐵網頁、手機應用程式MTR Mobile、車站及列車廣播發放的最新車務安排。

【14:10】運輸署表示，因道路情況，上環(西港城)總站至北角總站之間來回線的電車服務暫停。

山頂纜車服務今日將提早於晚上10時關閉。

【12:30】港鐵公司目前仍在評估情況，現階段未能確定恢復服務時間。有消息會盡快公布。

【08:14】港鐵表示，由於香港多處曾有暴力事件發生，維修人員需要確保安全後才可前往各個受破壞的車站檢查及評估損毁情況，然後展開復修工作。經與警方及其他相關部門共同評估後，港鐵全線包括重鐵（包括機場快線）、輕鐵和港鐵巴士今早（5日）將不會提供服務。