【禁蒙面法】岑敖暉蒙面見記者　轟政府剝奪免於恐懼自由 (00:56)

政府昨午（4日）宣布《禁蒙面法》今（5日）凌晨零時起生效，學聯前副秘書長岑敖暉同日提出司法覆核，惟高院拒批臨時禁制令。岑敖暉與立法會前議員梁國雄在裁決後凌晨在法院外見記者，岑仍蒙面，他說：「政權奪去免於恐懼的自由，就別怪我們反抗。」
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岑敖暉表示，他們即日可做的合法抵抗已「係咁多」，希望向法庭上代表政府陳辭的官員說，市民反對《禁蒙面法》並非因想用暴力，而是香港人會因《禁蒙面法》而面對無止境的白色恐怖，若市民在合法示威、集會和遊行上被認出，會被瘋狂起底、攻擊、解僱、前往內地時會被扣留。
梁國雄籲勿因《禁蒙面法》不再抗爭
立法會前議員梁國雄計劃於今日稍後聯同立法會議員郭榮鏗就《禁蒙面法》提出司法覆核。他指出，市民戴面具示威是避免政治迫害或被報復的方法。他認為若特區政府以為用《禁蒙面法》可制止港人反抗，將是徒勞，只會暴露政府在管治受人民唾棄時，「不惜拋開所謂法治的假面具」，用殖民地法律繞過所有機制，用特權剝奪免於恐懼的自由，適得其反的可能性相當大。他呼籲，市民勿因《禁蒙面法》而不再抗爭。
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