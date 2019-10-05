【禁蒙面法】岑敖暉蒙面見記者　轟政府剝奪免於恐懼自由 (00:56)

相關報道：岑敖暉提覆核 高院拒批臨時禁制令

岑敖暉表示，他們即日可做的合法抵抗已「係咁多」，希望向法庭上代表政府陳辭的官員說，市民反對《禁蒙面法》並非因想用暴力，而是香港人會因《禁蒙面法》而面對無止境的白色恐怖，若市民在合法示威、集會和遊行上被認出，會被瘋狂起底、攻擊、解僱、前往內地時會被扣留。

梁國雄籲勿因《禁蒙面法》不再抗爭

立法會前議員梁國雄計劃於今日稍後聯同立法會議員郭榮鏗就《禁蒙面法》提出司法覆核。他指出，市民戴面具示威是避免政治迫害或被報復的方法。他認為若特區政府以為用《禁蒙面法》可制止港人反抗，將是徒勞，只會暴露政府在管治受人民唾棄時，「不惜拋開所謂法治的假面具」，用殖民地法律繞過所有機制，用特權剝奪免於恐懼的自由，適得其反的可能性相當大。他呼籲，市民勿因《禁蒙面法》而不再抗爭。

禁蒙面法 相關報道：

岑敖暉提覆核求法庭裁違《基本法》 斥政府可無上限侵害港人自由財產

禁蒙面法．示威．不斷更新

政府引緊急法訂禁蒙面法 10．5起生效（附條文）

教局向全港學校發通告 指學生校內校外不應戴口罩

李家超：規例賦權予警員 要求公眾除去蒙面物品核實身分

【Q&A】李家超：有不同方法識別警員 專業工作宗教健康理由可蒙面

【小資料】《禁止蒙面規例》最高監禁一年 罰款2.5萬元