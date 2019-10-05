【禁蒙面法】中槍14歲男童涉參與暴動襲警被捕 (21:28)

【14:38】截至今日（5日）早上9時半，昨日（4日）衝突期間共有31人送院，分別送往那打素、明愛、廣華、北區、威爾斯、伊利沙伯、瑪麗、將軍澳、屯門和聯合醫院，涉及25男6女，2人情況嚴重，15人穩定，14人已出院。

昨日中槍送往屯門醫院的14歲少年情況已由嚴重轉為穩定，仍然留醫屯門醫院。

【00:35】警方今凌晨發稿表示，昨晚9時許，大批暴徒在元朗區襲擊一名便衣警員，警員倒地後被多人圍毆，生命受嚴重威脅，為保護生命曾開一槍。其後有暴徒向該名警員投擲汽油彈，令他身體一度著火。該名警員走避時，其手槍及子彈彈匣跌在地上，有暴徒嘗試取走槍支，被該名警員及時制止。警員要求增援期間，再被暴徒投擲第二枚汽油彈，腳部一度著火。該名警員撤退時，未能及時拾回子彈彈匣。

警方提醒市民如拾獲子彈或子彈殼，必須交還警方。任何人無牌藏有彈藥均屬違法，一經定罪，可判處罰款10萬元及監禁14年。警方嚴厲譴責暴徒攻擊警員及罔顧人命的行為，並警告暴徒立即停止暴力違法行為，警方會使用適當武力驅散及緝捕違法者。

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14歲男童大腿中實彈 屯院做手術

據醫管局資料，截至晚上11時40分，各區衝突中，共有1人送院；一名14歲左腳大腿受傷的男子正在屯門醫院接受手術，情況嚴重。據本報了解，元朗一名14歲男童大腿中實彈，現於屯門醫院進行手術。

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