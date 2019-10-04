【禁蒙面法】教協質疑教育局強置學校於政治漩渦 (20:10)

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教協批評，政府未有正視社會矛盾根源，特別是設立獨立調查委員會徹查警方的濫暴行為，更以粗暴手段繞過正常立法程序，推出極具爭議的禁蒙面法，不單無法緩和社會事態，加劇社會衝突，做法不能接受。教協表示，理解社會及年輕人對事態的感受，但希望抗議行動能以和平的方式進行，同時呼籲學生遠離衝突現場，以策安全。

中學生罷課籌備平台表示，按照《禁止蒙面規例》，於校園內遮蓋臉部，並不在法例禁止之列，認為當局刻意發出言辭強硬卻無法律效力的通告，意在恐嚇學生、分化校園，對此深感憤怒。

平台呼籲，全港學生，於未來持續佩戴口罩上學，不設限期；平台將發起全港性聯署，呼籲校友、家長、學生參與，要求校方對學生於校內的合法政治意見表達，採取「不處罰、不報警」方針。

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