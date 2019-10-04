【禁蒙面法】從事復康工作市民表不滿：人生之中最反感 (20:20)

校園禁戴口罩 中三生：我們還有什麼自由？

戴上口罩的中三學生盧同學認為，《禁蒙面法》無聊又無必要，又指有時鄰座同學生病，她會想戴口罩防止染病。她說，校方已講明日後不准再戴口罩上學，她下周二上課時亦不敢再戴口罩，「學生連在校內戴個口罩都不准，還有什麼是准許的呢？我們還有什麼自由呢？」

盧同學的媽媽蕭女士稱，有心理準備政府會推《禁蒙面法》，但今日真正聽到時，亦感到惶恐，社會氣氛即時變得緊張。她認為，政府推《禁蒙面法》欲平息亂局，但事前沒有諮詢市民意見，感覺有如數月前政府強行要修訂《逃犯條例》一樣欠缺諮詢，直斥特首林鄭月娥完全沒汲取教訓，相信今次強行禁蒙面無助平息事件。

禁蒙面法 相關報道：

禁蒙面法．示威（不斷更新）

教局向全港學校發通告 指學生校內校外不應戴口罩

【禁蒙面法Q&A】李家超：有不同方法識別警員 專業工作宗教健康理由可蒙面

【小資料】《禁止蒙面規例》最高監禁一年 罰款2.5萬元