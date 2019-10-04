【禁蒙面法】從事復康工作市民表不滿：人生之中最反感 (20:20)

政府今日（4日）宣布引《緊急法》推《禁蒙面法》，觸發大批市民上街表達不滿。從事復康工作的林小姐表示，每日進出醫院，不明白佩戴口罩保障個人健康有何問題。對於政府推《禁蒙面法》，她認為是「極度反感，超過反感，人生之中最反感」，又說戴口罩和太陽眼鏡是基本人權，質疑政府為何可以任意剝奪市民的人權。她說，剛到過中環集會表達不滿，現時先回家，稍後再決定會否轉到黃大仙示威。
校園禁戴口罩 中三生：我們還有什麼自由？
戴上口罩的中三學生盧同學認為，《禁蒙面法》無聊又無必要，又指有時鄰座同學生病，她會想戴口罩防止染病。她說，校方已講明日後不准再戴口罩上學，她下周二上課時亦不敢再戴口罩，「學生連在校內戴個口罩都不准，還有什麼是准許的呢？我們還有什麼自由呢？」
盧同學的媽媽蕭女士稱，有心理準備政府會推《禁蒙面法》，但今日真正聽到時，亦感到惶恐，社會氣氛即時變得緊張。她認為，政府推《禁蒙面法》欲平息亂局，但事前沒有諮詢市民意見，感覺有如數月前政府強行要修訂《逃犯條例》一樣欠缺諮詢，直斥特首林鄭月娥完全沒汲取教訓，相信今次強行禁蒙面無助平息事件。
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