【禁蒙面法】民主派斥違憲繞過立法會立例　憂其他範圍再用緊急法 (19:23)

民主派會議召集人陳淑莊斥《禁蒙面法》剝奪港人基本公民權利、表達及言論自由。她指出，《禁蒙面法》本身是幌子，政府藉此作基礎以實施不同法律，「現時是第一步，亦是極權的第一步」。她表示，法例列明只得特首會同行政會議有撤銷權力，即使政府稱是按「先訂立後審議」，立法會卻只是過場，無權推翻法例。

郭榮鏗指出，《禁蒙面法》完全違反憲法、繞過立法會，嘗試完全奪去立法會的立法權力；《基本法》列明香港只得一個立法機關，就是立法會，但《緊急法》訂立法例是褫奪立法會權力，由行政機關說了算，只會製造更大政治矛盾。他表示，《禁蒙面法》與香港憲制框架、人權法亦有很大出入，民主派正積極籌備法律行動，亦認為此有急切性，相信法庭會急切開庭處理。

民主黨主席胡志偉形容，《禁蒙面法》為陰謀的起點，《緊急法》包括許多內容，包括限制報道、新聞自由，政府僅稱屬政府解決問題的戰術，不能說明；他斥政府因修例引致社會的衝突矛盾都未能解決，但政府不去解決，卻進一步運用《緊急法》、打開潘朵拉盒子。

公民黨黨魁楊岳橋表示《禁蒙面法》並未明文寫警民衝突現場的救護人員、社工可獲免責，免責辯護甚弱；並憂慮若有市民攜帶口罩在身，會否被控以管有物品作非法用途的罪行。他斥現時猶如時光倒流半年前「同一班廢柴、將港帶入政治深淵的垃圾，完全不見有反省，卻是變本加厲」。

議會陣線區諾軒指出，去年颱風「山竹」過後，社會曾討論可否用《緊急法》停工，但當時政府稱無法理基礎，他斥政府是人治。他認為若政府用了額外權力，「會愈用愈開心」，過往港英政府亦曾以《緊急法》填補法律問題，特區政府現時是令香港由司法獨立倒退回以前。議會陣線毛孟靜亦表示，《禁蒙面法》對激進示威者無用，他們已做好準備，明知暴動罪最高判監10年仍勇往直前，斥政府做法是變相宣布一國兩制已死。

教育局今午向學校發信，要求向家長出通告建議子女不應蒙面，教育界議員葉建源質疑，做法已超出《禁蒙面法》本身內容，強調學校本身並非有遊行集會，質疑政府為何要多此一舉，呼籲政府勿帶頭將政治問題帶入校園，學生或因有小病而戴口罩，「勿用政治理由凌駕學生的福祉之上」。

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